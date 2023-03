Bilanz 2022 / Mainova behauptet sich in turbulentem Marktumfeld (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Bereinigtes Konzernergebnis (EBT) bei 125,4 Mio. Euro

- Mainova bis spätestens 2040 klimaneutral

- Erfolgreiche Dekarbonisierung erfordert klare Rahmenbedingungen



"Mainova hat 2022 mit 125,4 Mio. Euro (-40,4 Mio. Euro) ein zufriedenstellendes

bereinigtes Konzernergebnis (EBT) in einem äußerst turbulenten Marktumfeld

erwirtschaftet", sagte Dr. Constantin H. Alsheimer, Vorstandsvorsitzender der

Mainova AG, anlässlich der heutigen Bilanz-Pressekonferenz in Frankfurt am Main.

"Das Jahr war geprägt durch nie dagewesene Preissprünge an den Energiemärkten

und exorbitante Beschaffungspreise. Dieses Marktumfeld hatte einen wesentlichen

Einfluss auf unseren Geschäftsverlauf. Wir sehen, dass die hohe Volatilität in

den Märkten für Strom und Gas sowie die angespannte Verfügbarkeit von

Erzeugungskapazitäten in Europa weiterhin enorme unternehmerische Risiken für

die Energiewirtschaft bergen", erläuterte Alsheimer.