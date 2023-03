Wandersymposium 2023 - Wandern ohne Fußabdruck

--------------------------------------------------------------

Alle Details zum Wandersymposium 2023 Programm und Anmeldung

https://www.wanderdoerfer.at/wandersymposium-2023/





Villach (ots) - Zu Fuß in die Zukunft - Am diesjährigen Wandersymposium mit demTitel "Wandern ohne Fußabdruck - Sinnvoll für die Natur. Sinnvoll für uns."denken Österreichs Wanderdörfer gemeinsam mit dem Sozialpsychologen HaraldWelzer und weiteren Expert:innen einen Tag lang darüber nach, wieumweltverträglich der heimische Wandertourismus ist und wie einzukunftstauglicher Wandertourismus aussehen kann. Tickets zum Event sind jetzterhältlich.Das Wandern ist nicht nur des Müllers, sondern auch des Österreich-UrlaubersLust. Laut dem T-MONA Bericht über Urlauber im Sommer 2022 sind 49% derösterreichischen Sommerurlauber:innen gleichzeitig Wanderurlauber:innen. DasWandern hat also eine enorme Bedeutung für die heimische Tourismuswirtschaft.Was im Winter das Skifahren ist, ist im Sommer das befreite Gehen in der Natur.Im Gegensatz zum Infrastruktur-intensiven Skitourismus ist der Wandertourismusjedoch sehr genügsam. Weniger Seilbahnen, keine künstliche Beschneiung und keinedieselbetriebenen Pistengeräte. Klima- und umweltfreundlicher geht's eigentlichnicht - Oder vielleicht doch?Wandern vs. WandertourismusDas reine gehen in den Bergen und Wäldern schädigt die Umwelt kaum, sofern sichalle Naturgenießer:innen auf den bestehenden Wegen bewegen, der Naturrespektvoll begegnen, Wildschutzzeiten beachten und ihren Müll wieder mit insTal nehmen. Zum Wandertourismus gehört aber viel mehr als bloßes Wandern. DieGäste müssen irgendwie zur Destination kommen und vor Ort mobil sein. Siebrauchen ein Dach über dem Kopf, möchten verpflegt und womöglich (auch abseitsvon Natur- und Bergerlebnissen) unterhalten werden.All das kann sehr wohl eine Belastung für unsere Umwelt sein, muss es abernicht. Nachdem sich das Wandersymposium 2022 mit den Themen Mobilität undBesucherlenkung beschäftigt hat, werden sich Teilnehmer:innen aus über 40Wanderdörfer-Destinationen und darüber hinaus dieses Jahr gemeinsam mitausgewählten Expert:innen um die Themen Wanderproduktentwicklung, Kulinarik amBerg, Umsetzung und Zertifizierungen kümmern.Keynote von Harald WelzerDie einführende Keynote wird niemand geringerer als der bekannteSozialpsychologe und Autor Harald Welzer halten. In seiner Keynote "Wandern, umim 21. Jahrhundert anzukommen" wird er sich der provokanten Frage widmen, ob wirüberhaupt schon im 21 Jahrhundert angekommen sind, obwohl dies fast schon zu