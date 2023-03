Block: Mega-Crash bei der Jack Dorsey-Aktie: Das ist der Grund

Hindenburg hat bereits andere Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung ins Visier genommen, darunter zuletzt den indischen Mischkonzern Adani Group. Via Twitter kündigte der Shortseller den Bericht an.

Block-Aktien stürzen zu Handelsbeginn in den USA um rund 22 Prozent ab. Der Shortseller Hindenburg Research wirft dem Unternehmen vor, Betrügern geholfen zu haben, während der Pandemie von staatlichen Förderprogrammen zu profitieren. Der Kursrückgang war der größte Intraday-Crash der Aktie seit drei Jahren.

Der Leerverkäufer beschreibt in dem am Donnerstag veröffentlichten Report die internen Systeme von Block als "Wildwest-Ansatz für die Einhaltung von Vorschriften". "Unsere zweijährige Untersuchung hat ergeben, dass Block systematisch die demographischen Gruppen ausgenutzt hat, denen es angeblich hilft", so der Shortseller weiter. Laut Hindenburg floriere Blocks Cash App durch die Bedienung von "Kunden ohne Bankverbindung".

In dem Bericht wird behauptet, dass diese banklosen Kunden in kriminelle oder illegale Aktivitäten verwickelt seien. Hindenburg behauptet auch, dass die Compliance-Programme von Cash App mangelhaft seien. Im Rahmen der zweijährigen Untersuchung sprach Hindenburg mit mehreren ehemaligen Mitarbeitern, die beschrieben, wie interne Bedenken unterdrückt und die Bedenken der Nutzer ignoriert wurden, obwohl angeblich "kriminelle Aktivitäten und Betrug auf der Plattform grassierten".

Außerdem wird in dem Bericht auf angebliche finanzielle Falschmeldungen hingewiesen. Unter Berufung auf Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern behauptet Hindenburg, dass "der Druck des Managements zu einem Muster der Missachtung von Anti-Geldwäsche- (AML) und Know-Your-Customer- (KYC) Gesetzen geführt hat". Laut Hindenburg schien dies "ein Versuch zu sein, die Nutzerbasis von Cash App durch strategische Missachtung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) zu vergrößern."

"Ehemalige Mitarbeiter schätzten, dass 40 bis 75 Prozent der Konten, die sie überprüften, gefälscht oder in Betrug verwickelt waren oder dass es sich um zusätzliche Konten handelte, die mit einer einzigen Person verbunden waren", zitiert CNBC aus dem Bericht.

"Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass Block die Anleger in Bezug auf wichtige Kennzahlen getäuscht hat und sich auf räuberische Angebote und schlechte Praktiken bei der Einhaltung von Vorschriften eingelassen hat, um das Wachstum anzukurbeln und von der Erleichterung des Betrugs gegenüber Verbrauchern und der Regierung zu profitieren", so Hindenburg.

Die Block (A) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -17,04 % und einem Kurs von 55,42USD gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion