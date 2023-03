Zum Streik aufgerufen wurden die Beschäftigten der Sicherheitsgesellschaft München (SGM), der FMG/AeroGround und der FM Sicherheit am Flughafen München. Am Montag ist für 11 Uhr ein Demonstrationszug geplant, mit Kundgebung im Zentralbereich des Flughafen Münchens geplant./rol/DP/stw

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der Gepäckabfertigung und der Sicherheitsdienste am Flughafen München zu einem zweitägigen Warnstreik am Sonntag und Montag aufgerufen. Passagiere müssten "mit verlängerten Wartezeiten und Flugausfällen" rechnen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit.

Warnstreik am Flughafen München am Sonntag und Montag

