Engpassberuf Altenpflege 4 innovative Wege, die Vakanzzeit in der Pflege zu verkürzen (FOTO)

Hannover (ots) - Mehr als 260 Tage dauert es, bis eine offene Stelle in der

Altenpflege besetzt ist - einsame Spitze in Deutschland. Mit ihrer kürzlich

vorgestellten Fachkräftestrategie will die Bundesregierung hierfür Abhilfe

schaffen. Verlassen sollten sich Betriebe darauf aber nicht:



"Vielmehr gilt es, das Heft selbst in die Hand zu nehmen und die Pflege in

Eigenregie attraktiver zu gestalten", sagt Max Grinda. Als Berater unterstützte

er bereits über zweihundert Pflegeeinrichtungen und konnte die Vakanzzeit auf

deutlich unter 100 Tage senken. Der Unternehmensberater und

Recruiting-Spezialist stellt in diesem exklusiven Artikel die vier

progressivsten Methoden vor, um die Vakanzzeit in der Pflegebranche zu

minimieren.