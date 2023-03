BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Deutschen Bahn wird am Montag wegen eines großangelegten Warnstreiks der gesamte Fernverkehr bundesweit eingestellt. Auch im Regionalverkehr werde "größtenteils kein Zug fahren", teilte der Konzern am Donnerstag mit./maa/DP/stw

Bahn kündigt Einstellung des Fernverkehrs für Montag an

