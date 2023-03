Seite 2 ► Seite 1 von 3

Herne (ots) - Pascal Groß und Christopher Eisele sind Experten für Versicherungund Altersvorsorge und führen eine eigene Provinzial-Agentur. Gemeinsam mitihrem Team haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Methoden derAltersvorsorge in Deutschland neu aufzustellen und ihre Kunden im Alterfinanziell unabhängig zu machen. Dazu haben sie unter anderem die SAE-Methodeentwickelt, deren Grundlagen sie in Vorträgen an ihre Kunden und andere Beratervermitteln. Erfahren Sie im Folgenden, warum mit der Rente noch nicht Schlussist und wie man sich nach Renteneintritt verhalten sollte, um seine finanzielleSituation auch im Alter zu sichern.Vielen Menschen ist heute bewusst, dass sie für eine ausreichendeAlters-Absicherung vor allem auch privat vorsorgen müssen. Der Staat hat dafürzwar einige Instrumente wie die Riester- oder die Rürup-Rente bereitgestellt -und auch viele Versicherungen bieten verschiedene Rentenmodelle an. Leiderbemerken viele zu spät, welche ernsten Nachteile diese Vorsorgeformen haben, dasie damit schlicht nicht rechnen. "Produkte wie die Rürup-Rente lassen sich gutverkaufen, wenn der Berater wichtige Details weglässt. Die dabei erzieltenSteuervorteile während der Einzahlungsphase werden jedoch in derAuszahlungsphase durch steuerliche Nachteile wieder aufgezehrt", erklärtChristopher Eisele.Daher rät der Versicherungsexperte dazu, sich den Sell-Average-Effect zunutze zumachen, um auch nach dem Renteneintritt noch beständig Renditen zuerwirtschaften. Zusammen mit Pascal Groß hat sich der Agenturinhaber daraufspezialisiert, Menschen das nötige Fachwissen zu vermitteln, um sich für einefundierte Geldanlagestrategie zur richtigen Altersvorsorge zu entscheiden.Welche Strategie hinter ihrer SAE-Methode steckt, warum auch nach Renteneintrittdas eigene Geld für einen arbeiten kann, verraten Pascal Groß und ChristopherEisele im Folgenden.Warum klassische Rentenversicherungen auch Nachteile bergenDie meisten Menschen kümmern sich heute bereits frühzeitig um ihreAltersvorsorge, das ist sehr zu begrüßen. Allerdings hat die gestiegeneNachfrage auch zu vielen Produktangeboten geführt, die bei genauerem Hinsehenwenig sinnvoll sind. Die meisten Berater konzentrieren sich auch heute noch vorallem auf die klassischen Rentenversicherungen, obwohl mittlerweile ganz neueArten der Absicherungen am Markt verfügbar sind, die sich auch für den Kundendeutlich mehr lohnen.Nachdem man mehrere Jahre in seine Rente investiert hat, ist, abhängig voneinzelnen Faktoren, eine bestimmte Summe zusammengekommen. Geht manbeispielsweise von einem Betrag von 100.000 Euro aus, ergeben sich in der