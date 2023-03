Nvidia: Highflyer im Rallyemodus — wird der Höhenflug der Aktie weitergehen?

Der kalifornische Chiphersteller Nvidia erlebt derzeit eine spannende Kursrallye. In den vergangenen sechs Monaten hat sich der Kurs des Titels mehr als verdoppelt. Der Konzern konnte in Puncto Marktkapitalisierung bereits die US-Giganten Tesla und Meta Platforms überholen und ist nun mit 653 Milliarden US-Dollar Marktwert sogar Berkshire Hathaway auf der Spur. Nvidia liegt derzeit nur noch fünf Milliarden US-Dollar hinter dem Unternehmen der Börsenlegende Warren Buffett. Dabei hat sich die Aktie nahezu vollständig von ihrem Kurstief Mitte Oktober erholt. Damals crashte der Wert des Titels um rund 60 Prozen, angetrieben von Sorgen rund um den Chipsektor.

Den aktuellen Aufschwung verdankt Nvidia vor allem dem derzeitigen Boom von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI), besonders prominent durch das Aufkommen von ChatGPT. Denn KI erfordert viel Chipleistung. "Die Leute suchen nach Möglichkeiten, in das Thema künstliche Intelligenz zu investieren, und ich denke, Nvidia hat wieder einmal gezeigt, dass es in der Lage ist, diesen Zeitgeist einzufangen", sagte Ian Mortimer, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Guinness Asset Management in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNBC. Er rechnet künftig mit steigenden Umsätzen im Bereich des Cloud Computing und der Rechenzentren. Mortimer hält dabei Nvidia derzeit selbst als Top-Position in seinem 580-Millionen-Dollar schweren Guinness Global Innovators Fund.