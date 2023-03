SKOPJE (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat in Nordmazedonien eindringlich dafür geworben, rasch die Hürden für eine Fortsetzung des EU-Beitrittsprozesses beiseite zu räumen. Die dafür notwendige Verfassungsänderung zugunsten der bulgarischen Minderheit "darf nicht zu einem politischen Zankapfel werden im Wettbewerb um Beliebtheitswerte in Umfragen oder im Wettstreit darum, welche Partei am Ende bei den Wahlen die Nase vorne haben könnte", sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag nach einem Treffen mit ihrem mazedonischen Kollegen Bujar Osmani in der Hauptstadt Skopje. In Nordmazedonien soll turnusgemäß 2024 neu gewählt werden.

Osmani versicherte, die Regierung in Skopje wolle die Änderungen umsetzen. Es gebe keine Alternative zu einer weiteren Annäherung an die EU. Die Verfassungsänderung, die das Nachbarland und EU-Mitglied Bulgarien gefordert hat, ist Voraussetzung für die Eröffnung erster Verhandlungskapitel mit der EU. Nordmazedonien mit seinen rund 1,8 Millionen Einwohnern soll die etwa 3000 Menschen starke bulgarische Minderheit in der Verfassung anerkennen. Die Republik Nordmazedonien ist seit 2005 EU-Beitrittskandidat.