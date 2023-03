Astronergy - beliebt auf den Märkten, führend bei den Marken

HANGZHOU, China, 23. März 2023 /PRNewswire/ -- Am 23. März verlieh EUPD Research Astronergy auf der Key Energy, einer wichtigen Messen für die Energiewende in Europa, das Siegel „TOP Brand PV 2023" für den deutschen Markt. Diese Auszeichnung machte den Astronergy-Stand zum Mittelpunkt der Messe und demonstrierte die glänzende Leistung von Astronergy auf dem deutschen Markt und in der europäischen Region.

EUPD Research ist weltweit als führende Zertifizierungsstelle in der PV-Branche anerkannt und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Messung und Analyse der Markenbekanntheit von Installateuren und Endverbrauchern. Die von ihr verliehene Auszeichnung „TOP Brand PV" genießt in der Photovoltaik-Branche ein hohes Ansehen und große Anerkennung.