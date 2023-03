Autobahn GmbH will Tunnelsperrungen durch Warnstreik vermeiden

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Autobahn GmbH des Bundes will Tunnelsperrungen während der bundesweiten Verkehrs-Warnstreiks am Montag vermeiden. "Insbesondere der Betriebsdienst auf den Bundesfernstraßen ist aufrechtzuerhalten. Hierzu werden Notdienstvereinbarungen geschlossen, um zum Beispiel Tunnelschließungen zu vermeiden", teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Die Autobahn GmbH des Bundes stehe im Dialog mit den Gewerkschaften. "Beide Seiten werden alles dafür tun, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten."

Der Betriebsdienst kümmert sich etwa um das Beseitigen von Schäden auf den Straßen nach Unfällen oder Unwettern, um Grünstreifen, Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen und den Winterdienst.

Mit Blick auf den Elbtunnel in Hamburg teilte der Sprecher mit, die Niederlassung Nord werde mit Hilfe eines Notbetriebs alles daran setzen, den Betrieb der Autobahnen und Tunnelanlagen aufrecht zu erhalten. Die angekündigte 57 Stunden lange Sperrung der A7 und die angekündigten Arbeiten von Freitag, 19.00 Uhr bis Montag, 5.00 Uhr, fänden statt./moe/DP/jha