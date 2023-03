Wirtschaft Dax schließt nahezu unverändert - Bankenwerte weiter hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax geringfügig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.210 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von rund sechs Punkten im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nach einer schwachen ersten Tageshälfte schaffte es der Dax am Nachmittag mit Rückenwind aus den USA zumindest zeitweise ins Plus. Nachdem die Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte dort am Mittwoch zu Verlusten an den Aktienmärkten geführt hatte, wird die Entscheidung nun positiver gesehen. Ein größerer, aber auch ein geringerer Zinsschritt hätte der Botschaft von US-Notenbankchef Jerome Powell widersprochen, dass alle Einlagen und das Bankensystem sicher sind.