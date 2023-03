Motel One schreibt Erfolgsgeschichte fort

München (ots) -



- Umsatz 2022 übersteigt die 600 Millionen Euro Grenze

- Auslastung bei 64 Prozent, trotz Corona-Beschränkungen im ersten Quartal

- EBITDA erreicht mit 171 Millionen Euro das hohe Vor-Corona Niveau



Die Motel One Group konnte die positive Dynamik der beiden Vorquartale mitnehmen

und schließt das Jahr 2022 mit einem Umsatz von 639 (Vj. 238) Millionen Euro ab

- dem bislang höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte. Nach dem Wegfall der

Corona-Restriktionen ab April 2022 hat sich das Geschäft schnell stabilisiert.

So lag die Auslastung des zweiten Halbjahres einschließlich aller Neueröffnungen

bereits wieder bei durchschnittlich 75 Prozent. Bezogen auf das volle

Geschäftsjahr konnte eine Auslastung von 64 (Vj. 30) Prozent und ein Umsatz pro

verfügbarem Zimmer von 73 (Vj. 30) Euro realisiert werden. Auch das Ergebnis

schließt wieder an das hohe Vor-Corona Niveau an. Das EBITDA von 171 Millionen

Euro bedeutet einen Anstieg von mehr als 200 Millionen Euro im Vergleich zu 2021

und befindet sich damit wieder auf dem Vor-Corona Niveau von 2019. Somit konnte

ein Gewinn vor Steuern in Höhe von 116 (Vj. 0) Millionen Euro ausgewiesen

werden.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das Wachstum der Motel One Group basiert weiter auf einer soliden Finanzplanung.Das Eigenkapital stieg auf 516 (Vj. 439) Millionen Euro und entspricht einerEigenkapitalquote von 66 (Vj. 58) Prozent. Die liquiden Mittel belaufen sich auf378 (Vj. 328) Millionen Euro und die Nettoverschuldung hat sich auf 99 (Vj. 197)Millionen Euro reduziert.ACHT HOTELS ERÖFFNET, WACHSTUM AUF 116 HOTELS GESICHERTDas Standortnetz wuchs 2022 um acht weitere Hotels auf nun 88 Hotels mit 24.752Zimmern im operativen Betrieb. Noch im vierten Quartal wurden zwei Hotels, inInnsbruck und Ulm, jeweils in besten Innenstadtlagen und spektakulären RooftopBars eröffnet. Insgesamt umfasst das vertraglich gesicherte Portfolio zumJahresende 116 Hotels mit 31.792 Zimmern. Davon befinden sich aktuell 28 (Vj.27) Hotels mit 7.040 (Vj. 7.228) Zimmern in der Entwicklung.Im vierten Quartal 2022 konnte Motel One zudem Standorte in Lissabon und Wiensichern. Mit Lissabon steht der Markteintritt in einer der angesagtestenMetropolen in Europa bevor. Das Hotel verfügt über 88 Zimmer, begrüntenInnenhof, Meetingraum sowie einer Rooftop Terrasse. In Wien erweitert sich dasPortfolio in bester Lage direkt am Ufer der Neuen Donau. Neben 198 Zimmernerwartet die Gäste hier ebenfalls eine Rooftop Bar mit Ausblick über dieDonauinsel und Wien.LAUNCH DER NEUEN MARKE "THE CLOUD ONE HOTELS" IN NEW YORK