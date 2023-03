Der ungarische Leitindex Bux gewann 2,25 Prozent auf 42 906,06 Punkte. Die umsatzstärksten Titel waren die Aktien der OTP Bank , die zudem mit plus 3,4 Prozent deutlich stiegen. Sehr fest zeigten sich auch MOL . Die Anteilsscheine der Ölgesellschaft gewannen 3,5 Prozent. Pannergy verbuchten ein Plus von 2,6 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Donnerstag ohne klare Richtung geschlossen. Während es am Budapester Handelsplatz und am Moskauer Markt deutlich nach oben ging, verbuchte der Aktienmarkt in Prag moderate Verluste, während sich die Börse in Warschau weitgehend stabil hielt.

