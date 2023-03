Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zürich/Brüssel (ots) - Das Pionierunternehmen für fairen Handel, gebana, hat inBrüssel vor dem EU-Parlamentsgebäude Flagge gezeigt für ein starkesEU-Sorgfaltspflichtengesetz und gegen die Missstände beim Kakaoanbau. DieParlamentarier wurden mit wehenden Fahnen begrüßt, auf welchen grimmigdreinschauende "Angry Gorillas" zu sehen waren. Die Forderung von gebana: "DasEU-Sorgfaltspflichtengesetz muss ein starkes Gesetz werden, damit Unternehmenbei Verstößen gegen Menschenrechte und Umweltstandards endlich haftbar gemachtwerden können." Denn die Missstände rund um Schokolade sind bekannt, werden aberüberwiegend ignoriert: Abholzung von Wäldern, massiver Pestizideinsatz,Kinderarbeit und Armut. Mit dem kommenden EU-Sorgfaltspflichtengesetz(Lieferkettengesetz), das derzeit in Brüssel verhandelt wird, könnte sich dasendlich ändern. Doch der Gesetzesentwurf droht zu verwässern, befürchtet gebana."Mit dem Angry Gorilla aus Schokolade machen wir auf die Missstände in derSchokoladenindustrie aufmerksam und kämpfen dafür, dass Konzerne endlichVerantwortung für ihr Handeln übernehmen. Damit sich nachhaltig etwas ändert,muss das EU-Gesetz strenger werden als das Deutsche Lieferkettengesetz und seinSchweizer Pendant", so Carolin Schaar, Leiterin Activists bei gebana. Seit demFrühjahr 2023 entscheiden die Gesetzgeber:innen der EU über dasSorgfaltspflichtengesetz, das die verantwortlichen Konzerne in die Schrankenweisen soll. Sie sollen ihren Zulieferern entlang der gesamten Lieferkette aufdie Finger schauen und bei Verstößen haften. Durch Lobbyarbeit haben bereitseinige EU-Staaten und Großkonzerne, die von diesem Gesetz künftig betroffenwären, viel Einfluss auf den Prozess genommen und das Gesetz droht zuverwässern. Mit dem Angry Gorilla und der dazugehörigen Kampagnen will gebanaDruck aufbauen, damit genau dies nicht passiert."Am Beispiel des Kakaoanbaus zeigt sich, wie wir in Europa auf Kosten desGlobalen Südens konsumieren", sagt Carolin Schaar. Im westafrikanischen Togoversucht gebana, es anders zu machen: "Mit unserem gebana Modell, mit dem wirdie Familien direkt mit 10 % am Verkaufserlös unserer Schokolade beteiligen,versuchen wir aktiv etwas gegen die niedrigen Einkommen der Produzent:innen zuunternehmen", erklärt Carolin Schaar und betont gleichzeitig: "Aber auch das istimmer noch zu wenig. Selbst das, was wir gemeinsam mit unseren befreundetenUnternehmen, die sich für fairere Schokolade einsetzen, und dem gesamten fairenHandel erreichen, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es braucht jetztendlich Gesetze, damit auf breiter Ebene etwas passiert und alle Unternehmenhandeln müssen."Schokolade - zwischen Armut und Genuss