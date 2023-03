Fed-Chef Powell hat gestern einen wegweisenden Hinweis gegeben: wenn die US-Banken ihre Kriterien für die Kredit-Vergabe verschärfen, dann würde das die Arbeit der US-Notenbank erledigen und damit weitere Anhebungen der Zinsen überflüssig machen. Indirekt hat der Fed-Chef klar gemacht, dass er genau damit rechnet aufgrund der Turbulenzen in der Bankenkrise. Analysen zeigen nun, dass 1% weniger Kredit-Vergabe in den USA das BIP um 0,1% senkt. Es sind vor allem die von den Geldabflüssen besonders betroffenen Regionalbanken, die ihre Kredit-Vergabe deutlich zurück fahren müssen. Dazu drohen ihnen noch weitere Turbulenzen bei den Gewerbeimmobilien. All das macht eine Rezession der US-Wirtschaft kaum vermeidbar - ob die Fed nun die Zinsen weiter anhebt oder nicht. Die Aktienmärkte aber hoffen weiter und gehen von Zinssenkungen aus, blenden aber die Kehrseite der Medaille aus: die Rezession und damit die Frage, ob die hohen Bewertungen an der Wall Street zu rechtfertigen sind..

Hinweise aus Video:

1. Block Inc-Aktie -20 % – massiver Angriff durch Hindenburgh Research

2. Credit Suisse: Der Untergang – so liefen die letzten Stunden

Das Video "Fed: Ersetzt Kredit-Crunch die Anhebung der Zinsen?" sehen Sie hier..