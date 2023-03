Mitchells & Butlers Germany serviert starke Umsatzzahlen für 2022 (+12,6% gegenüber 2019) / Loyale Gäste und zufriedene Mitarbeiter sind entscheidende Erfolgsfaktoren (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Mit den von ihr betreuten 43 (in 2019: 46) deutschen

Erlebnisgastronomie-Betrieben der Marken ALEX (38) und Brasserie (4) sowie dem

Steakhouse-Konzept Miller & Carter (1) hat die Mitchells & Butlers Germany GmbH

im zurückliegenden Geschäftsjahr (zum 31.12.2022) ein Umsatzwachstum von 12,6

Prozent auf 141,6 Millionen Euro gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 (125,8 Mio.

EUR) erzielt. Der Gewinn stieg im gleichen Zeitraum um zehn Prozent.



Erhöhung der Produktivität über den Bestand





Dieses beeindruckende Plus in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ist umsoerfreulicher, als es rein rechnerisch mit einer geringeren Betriebsfläche als2019 erzielt wurde. Denn vier Schließungen von teilweise nicht profitablenALEX-Outlets in Berlin, Bielefeld, Bremen und Heilbronn stand mit der Mittevergangenen Jahres gestarteten Brasserie im Frankfurter MyZeil-Shoppingcenternur eine Neueröffnung gegenüber. Bernd Riegger, seit der Übernahme derALEX-Kette durch den britischen Vollgastronomen Mitchells & Butlers im Jahre1999 Geschäftsführer der in Wiesbaden ansässigen Mitchells & Butlers GermanyGmbH (MABG), sieht die strategische Ausrichtung des Unternehmens durch diesessehr positive Ergebnis bestätigt: "Eines unserer Hauptziele im vergangenenGeschäftsjahr war die Erhöhung der Produktivität über den Bestand." EineZielsetzung, die auch dem durch Corona eingebremsten Expansionswunsch geschuldetwar. Stattdessen konzentrierte sich MABG auf die Vergrößerung der Flächen indrei bestehenden Betrieben (Paderborn, Zwickau und Karlsruhe) und verpasste demALEX Mainz sowie dem ALEX Ludwigshafen im Frühjahr und Herbst 2022 einumfassendes Redesign . Mit diesen beiden Pilotbetrieben läutete das Unternehmeneine komplette Konzeptumstellung - weg vom mediterranen und hin zummodern-urbanen Look - ein, die mittelfristig in allen deutschen ALEX-Betriebenrealisiert werden soll.Moderate PreiserhöhungenNatürlich muss das Umsatz-Plus von 15,8 Mio. Euro im Vergleich zu 2019 (+67,8Mio. i. Vgl. zu 2021) auch vor dem Hintergrund der Preiserhöhungen aufgrund vongestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen und erhöhten Mindestlöhnen gesehenwerden. Bernd Riegger betont: "Wir haben die Preise seit 2019 nur sehr moderatum insgesamt etwa zehn Prozent angehoben und eigentlich einkalkuliert, dass sichMehraufwendungen in den Bereichen Logistik, Energie, Personalkosten undNahrungsmittel nicht vollumfänglich umlegen lassen und sich damit auf unsereErtragslage auswirken würden."Umsatzwachstum trotz verringerter FlächeDass der Gewinn 2022 gegenüber 2019 dennoch um zehn Prozent zulegen konnte, istauf mehrere Faktoren zurückzuführen. Obwohl die ersten Monate des vergangenen