Henry Chang, CEO von Wemade, präsentiert auf der GDC 2023 seine Vision der Inter-Game-Economy

Durch die Blockchain-Technologie können Spiele mehr Spaß machen, wenn eine gut durchdachte In-Game-Economy mit der Realität verbunden wird.

Die Economies von MIR4 und MIR M werden miteinander verbunden, um eine Inter-Game-Economy und ein Inter-Game-Play aufzubauen

WEMIX PLAY, bei dem das Inter-Game-Play unterstützt wird, wird allen Entwicklern die notwendigen Tools für die Entwicklung von Blockchain-Spielen zur Verfügung stellen

SAN FRANCISCO, 23. März 2023 /PRNewswire/ -- Nachdem sich ein Großteil der Gespräche auf der diesjährigen Game Developers Conference (GDC) in San Francisco auf die unzähligen Möglichkeiten konzentriert hat, wie sich die Gaming-Branche entwickeln könnte, hat sich die Präsentation von Henry Chang, CEO von Wemade mit dem Thema „The Future of Gaming: Inter-Game Play and Beyond" als zeitgemäß erwiesen. Henry Chang sprach ausführlich darüber, wie Innovatoren, darunter Spieleentwickler und -studios, die Zukunft der Spiele gestalten können, indem sie die Blockchain-Technologie nutzen, um eine nahtlose Inter-Game-Economy zu schaffen, durch die ungehindertes Spielen innerhalb und zwischen Spielen auf allen Plattformen ermöglicht wird. Weitere Highlights der Präsentation sind:

Was die Blockchain-Technologie tun kann