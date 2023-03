Aetina arbeitet mit Hailo zusammen, um KI-Lösungen mit Multi-Inferenz am Rand auf der ISC West 2023 auf den Markt zu bringen

NEW TAIPEI CITY, 24. März 2023 /PRNewswire/ -- Aetina und Hailo schließen sich zusammen, um Multi-Inferenz-KI-Lösungen auf den Markt zu bringen, die KI-Modelle zur Objekterkennung, Aetinas KI-Inferenzplattform-AIP-SQ67 und AI-MXM-H84A MXM umfassen, die mit 4x Hailo-8-KI-Beschleunigern aufgebaut ist. Unterstützt durch das AI-MXM-H84A MXM-Modul von Aetina, das bis zu 104 Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS) an KI-Leistung von Hailos KI-Prozessoren bietet, liefert die AIP-SQ67-Plattform genügend Rechenleistung, um Videoanalyse in Echtzeit und mehrere KI-Inferenzaufgaben mit geringer Latenz am Rand zu ermöglichen.

Die KI-Lösungen sind in der Lage, verschiedene Objekte wie Menschen und Fahrzeuge zu erkennen und viele Videodatensätze von mehreren Kameras zur gleichen Zeit zu analysieren, was die Lösungen ideal für verschiedene Anwendungen in Städten und Transportsystemen macht. Die Lösungen werden von Aetina und Hailo während der ISC West 2023 vorgestellt.