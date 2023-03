FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu den Warnstreiks:

"(.) Zwei Gewerkschaften setzen die Arbeitgeber mit einem flächendeckenden Ausstand im Mobilitätssektor unter Druck, weil es in ihren Tarifverhandlungen stockt. Sie haben gute Gründe. Viele der mehr als 2,7 Millionen betroffenen Beschäftigten arbeiten in den unteren Lohngruppen, die unter der Inflation am meisten leiden. Die Forderungen beider Gewerkschaften sind zudem taktisch klug. Sie pochen auf einen Mindestbetrag, der den Leuten mit niedrigem Einkommen überproportional viel bringt, den Spitzenverdienern weniger. Das lässt sich auch in der Öffentlichkeit gut verkaufen. (.)"/DP/jha