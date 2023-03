Fallen die Immobilienpreise weiter? Statistikamt legt Daten vor

Der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) geht davon aus, dass sich Wohnungen und Häuser im vierten Quartal um 1,8 Prozent gemessen am dritten Quartal verbilligt haben. Verglichen mit dem Schlussquartal 2021 seien die Preise noch gestiegen. Der Verband, in dem die wichtigsten deutschen Immobilienfinanzierer vereint sind, stützt sich dabei auf Transaktionsdaten von mehr als 700 Banken.

Als Hauptgrund für die Trendwende gelten wesentlich teurere Finanzierungen. So haben sich die Zinsen bei Krediten mit zehnjähriger Zinsbindung binnen gut eines Jahres von knapp einem Prozent auf fast vier Prozent vervierfacht. Das führt dazu, dass die Monatsraten für Zins und Tilgung um Hunderte Euro höher liegen als zuvor. Käufer und Verkäufer finden bei den immer noch hohen Preisen oft nicht mehr zusammen. Viele Beobachter erwarten, dass sich der Immobilienmarkt erst in der zweiten Jahreshälfte wieder belebt.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Statistische Bundesamt legt an diesem Freitag (8.00 Uhr) Daten vor, wie sich die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland im vierten Quartal entwickelt haben. Die Zahlen werden mit Spannung erwartet, da der langjährige Boom am Häusermarkt seit einigen Monaten gekippt ist und die Preise selbst in vielen begehrten Großstädten von hohem Niveau aus sinken. Bereits im dritten Quartal hatten sich Wohnimmobilien laut Statistischem Bundesamt im Schnitt leicht um 0,4 Prozent zum Vorquartal verbilligt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer