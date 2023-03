TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht DEU: Freenet, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht DEU: Indus Holding, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 02/23

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 03/23

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 06:30 NLD: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex) 01/23 08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q4/22 und Jahr 2022 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 02/23

09:00 ESP: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 02/23

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/23 (vorläufig) 14:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 15:00 BEL: Geschäftsklima 03/23



EUR: S&P Ratingergebnis Albanien, Deutschland

EUR: Fitch Ratingergebnis Malta, Rumänien

EUR: Moody's Ratingergebnis Estland, Polen



SONSTIGE TERMINE

DEU/DNK: Wirtschaftsminister Habeck zu Besuch in Dänemark + 09.15 Pk nach Treffen mit dem dänischen Klima- und Energieminister Aagaard + 10.45 Pk nach Treffen mit dem dänischen Industrieminister Bødskov + Unternehmensbesuche



09:00 DEU: Online-Pk Verbände zu EU-Mindeststandards für Gebäude Pressekonferenz der Deutschen Unternehmensinitiative, Verbraucherzentrale Bundesverband und der Deutschen Umwelthilfe u.a. mit Barbara Metz, Geschäftsführerin Deutsche Umwelthilfe

GBR: Großbritannien und EU wollen Nordirland-Vereinbarung besiegeln. Der britische Außenminister James Cleverly empfängt EU-Vizekommissionschef Maros Sefcovic.

BEL: EU-Gipfel 2. Tag (Abschluss), Brüssel



DEU: Vor dem Warnstreik im Bahn- und Luftverkehr am Montag. Stillstand auf der Schiene und an Flughäfen: Mit einem großangelegten Warnstreik legen EVG und Verdi am kommenden Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahm. Betroffen sind der Fernverkehr der Bahn, Flughäfen sowie auch Busse und Bahnen in sieben Bundesländern.

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Wienerberger, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 07:30 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Pfandbriefbank, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Aruelius Equity, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: SNP, Q1-Zahlen

10:00 DEU: EnBW, Bilanz-Pk (15.00 Analystenkonferenz)

10:00 DEU: Nordex, außerordentliche Hauptversammlung, Rostock 10:00 DEU: Gläubigerversammlung Galeria Karstadt Kaufhof 11:00 DEU: VDMA Großanlagenbau, Online-Pk

12:00 DEU: Biontech, Jahreszahlen (14.00 Analystenkonferenz)

DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht

DEU: Hypoport, Geschäftsbericht



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Industriegewinne 02/23

07:00 JPN: Frühindikatoren 01/23 (endgültig)

09:00 CHE: KOF Consensus Forecast

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 03/23

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 03/23



SONSTIGE TERMINE

00:00 DEU: Um Mitternacht beginnt der großangelegte 24-stündige Warnstreik von Verdi und EVG. Die Gewerkschaften legen am Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahm. Betroffen sind der Fernverkehr der Bahn, Flughäfen sowie auch Busse und Bahnen in sieben Bundesländern. + 11.00 Stuttgart: Pk der Gewerkschaften Verdi, EVG und DGB

DEU: Gläubigerversammlung Galeria Karstadt Kaufhof



10:00 DEU: 14. VDV-Elektrobuskonferenz/Fachmesse und Zukunftskongress Autonomes Fahren (bis 28.3.23), Berlin

17:00 DEu: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Frachttransport in der EU

18:00 DEU: ifo-Forum: «Droht Deutschland die De- Industrialisierung? Folgen der Energiekrise auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft» mit Marion Höllinger, CEO Hypovereinsbank; Denise Schurzmann, Geschäftsführerin Krause Industrieschaltanlagen GmbH; Heike Freund, Chief Operating Officer Marvel Fusion

18:30 DEU: Online-Gespräch der Bundesakademie für Sicherheitspolitik mit dem designierten deutschen Botschafter in Moskau Alexander Graf Lambsdorff

GBR: Bekanntgabe der Nachfolge von Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon + 1300 Ende der Abstimmung unter den Mitgliedern der regierenden Schottischen Nationalpartei (SNP)

DEU/NDL: Bundeskanzler Olaf Scholz bei den Deutsch-Niederländischen Regierungskonsultationen

CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen

07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Encavis, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Geschäftsbericht

07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Geschäftsbericht

08:00 GBR: United Utilities, Q4-Umsatz

10:30 DEU: Rewe Group, Bilanz-Pk, Köln

11:00 DEU: HUK Coburg, Jahres-Pk, München

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen

15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung

16:00 CHE: Sika AG, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Norma Group, Geschäftsbericht

USA: Micron Technology, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Geschäftsklima 03/23

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 03/23

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 03/23

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 03/23

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 02/23

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 02/23 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 01/23

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 03/23

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 03/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: BGH verkündet Entscheidung zur Frage: Wie lange darf die Schufa abgeschlossene Privatinsolvenzen speichern?, Karlsruhe

09:00 DEU: Start der Messe «Volta-X Energy Systems Expo», Stuttgart

09:00 DEU: Handelsblatt-Jahrestagung Bankenaufsicht 2023 (bis 29.3.23) u.a. mit dem Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria, und dem obersten Bankenaufseher der deutschen Finanzaufsicht Bafin, Raimund Röseler

14:00 DEU: Bankentag NRW mit Bafin-Präsident Branson, Bundesbank-Vorstandsmitglied Mauderer, Ministerpräsident Wüst und weiteren Kabinettsmitgliedern, Düsseldorf

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Transport, Telekommunikation und Energie, Brüssel

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 29. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 LUX: Aroundtown S. A., Jahreszahlen

07:00 DEU: Kontron, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE Wind, Geschäftsbericht

08:00 GBR: Next, Jahreszahlen

09:30 DEU: FMS Wertmanagement, Jahreszahlen

10:30 DEU: Deutsche Leasing, Bilanz-Pk (online)

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Bilanz-Pk

12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online)

15:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung

16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung

17:30 USA: Intel, Investor Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Flatexdegiro, Geschäftsbericht

DEU: PSI Software, Jahreszahlen

ITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/23

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/23

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



EUR: Fitch Ratingergebnis Österreich, Tschechien



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Verkündungstermin im Musterverfahren gegen die VW-Dachgesellschaft

16:00 USA: Anhörung vor dem US-Senat zum Bankenkollaps in den USA Vorgeladen sind unter anderem der Vorsitzende der Bundeseinlagenversicherungsgesellschaft FDIC, Martin Gruenberg, und der Vize-Chef der US-Notenbank Fed, Michael Barr.

USA: USA und andere Staaten veranstalten zweiten Gipfel für Demokratie (bis 30.3.23) US-Präsident Biden will den virtuellen Gipfel gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs Costa Ricas, der Niederlande, Koreas und Sambias ausrichten. Biden hatte bereits im Dezember 2021 zu einem virtuellen Demokratiegipfel geladen.

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: Basler, Geschäftsbericht

06:55 DEU: Stratec, Geschäftsbericht

07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) (13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Ströer, Geschäftsbericht

07:00 DEU: Aareal Bank, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Bike24, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: SNP, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Manz, Geschäftsbericht

07:30 LUX: SAF Holland, Geschäftsbericht

07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Geschäftsbericht

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen

08:00 DEU: 1&1, Geschäftsbericht

08:00 DEU: Cancom, Geschäftsbericht

08:00 DEU: DFV, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Westwing, Jahreszahlen (detailliert)

08:30 DEU: BayWa, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 Pk) 09:00 DEU: Bertelsmann, Jahreszahlen

09:30 DEU: Cewe Stiftung, Bilanz-Pk

10:00 DEU: DIC Asset, Hauptversammlung

10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung

11:00 AUT: Palfinger, Hauptversammlung

11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk

15:00 CHE: Alcon, Capital Markets Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SFC Energy, Geschäftsbericht

DEU: Sixt SE, Geschäftsbericht

DEU: Cherry, Jahreszahlen (detailliert)



TERMINE KONJUNKTUR

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 03/23 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 02/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 03/23 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 02/23

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 03/23

11:00 ITA: Erzeugerpreise 02/23

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/23 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 03/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q4/23 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/23 (3. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

DEU: Beginn DRG-Forum 2023 - Der Klinik-Kongress, Berlin

DEU: Energieministerkonferenz unter dem Vorsitz von Sachsen-Anhalt, Merseburg

09:00 DEU: Pk Deutsches Verpackungsinstitut zu Ergebnissen einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, Berlin

10:00 DEU: Online-Pk mit Vorstellung der Konjunkturprognose des Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK)

11:00 DEU: Pk Bankenverband VÖB: Aktienmarktprognose, Frankfurt/M.

13:00 DEU: MG-Gruppe will globale Strategie und Lithium- Strategie vorstellen

14:00 DEU: Pk nach Abschluss der Energieministerkonferenz unter dem Vorsitz von Sachsen-Anhalt

17:00 DEU: Unions-Fraktionschef Friedrich Merz lädt Kommunalpolitiker zum "Flüchtlingsgipfel" nach Berlin ein, Berlin

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 31. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Erste Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (detailliert)

07:40 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen

08:00 DEU: Süss Microtec, Jahreszahlen (detailliert)

09:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen

10:00 DEU: KfW, Bilanz-Pk, Frankfurt

10:00 ITA: Unicredit, Hauptversammlung



DEU: Nordex, Geschäftsbericht



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/23

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 02/23

01:50 JPN: Industrieproduktion 02/23 (vorläufig)

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 02/23

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig)

08:00 GBR: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/22 (endgültig)

08:00 GBR: Leistungsbilanz Q4/22

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 02/23

09:00 CHE: KOF Frühindikator 03/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 02/23

09:00 CZS: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 03/23

10:00 POL: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 02/23

11:00 ITA: Verbraucherpreise03/23 (vorläufig)

11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 01/23

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 02/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen 02/23

14:30 USA: Konsumentenausgaben 02/23

15:45 USA: MNI Chicago PMI 03/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/23 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Tschechien, Deutschland

EUR: S&P Ratingergebnis Türkei



SONSTIGE TERMINE

08:55 DEU: Pressegespräch «Chancen und Hürden der marinen geologischen CO²-Speicherung» zu den neuesten Ergebnissen der Forschungsmission «CDRmare» der Deutschen Allianz Meeresforschung (DAM) und dem Deutschen Klima Konsortium (DKK), Berlin

10:00 DEU: «Ostpro Erfurt 2023» - Verkaufsmesse für Ostprodukte, Erfurt

DEU: Regierungsbildung in Berlin: Neuntes und finales Treffen der Hauptverhandlungsgruppe bei den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 3. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung

19:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Repsol, Q1-Umsatz

USA: Kfz-Absatz 03/23



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q1/23

02:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23

08:00 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 03/23

08:00 TRK: Handelsbilanz 02/23

09:00 TRK: Verbraucherpreise 03/23

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 02/23

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/23



HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 4. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt

10:30 CHE: Credit Suisse, Hauptversammlung

11:00 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig

12:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung

15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 DEU: Handelsbilanz 02/23

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 03/23

11:00 EUR: Erzeugerpreise 02/23

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/23

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/23 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

16:00 DEU: Eröffnung Hangar für elektrisch angetriebenes Flugtaxi Volocopter u.a. mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt, Anna Christmann, und dem Volocopter-Geschäftsführer Dirk Hoke, Bruchsal

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Giesecke+Devrient Online-Pk Jahreszahlen, München 10:00 DEU: BayernLB Bilanz-Pk (online und Präsenz), München 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang im Maschinenbau 02/23

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung

10:00 CHE: UBS, Hauptversammlung

11:00 FRA: EdF, Hauptversammlung

18:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Grenke, Q1 Neugeschäft

USA: FedEx, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 02/23

08:45 FRA: Industrieproduktion 02/23

08:50 FRA: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Industrieproduktion 02/23

09:15 ESP: PMI Dienste 03/23

09:45 ITA: PMI Dienste 03/23

09:55 DEU: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 03/23

14:30 USA: Handelsbilanz 02/23

15:45 USA: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 03/23



SONSTIGE TERMINE

BEL: Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Brüssel

MEX: Virtueller Gipfel lateinamerikanischer und karibischer Staats- und Regierungschefs gegen Inflation, Mexiko-Stadt

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer , Q1-Zahlen

CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/23

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 03/23

08:00 DEU: Industrieproduktion 02/23

08:00 SWE: Industrieaufträge 02/23

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 02/23

08:30 HUN: Handelsbialnz 02/23 (vorläufig)

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 03/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



------------------------------------------------------------------------------------- °



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi