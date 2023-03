FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 24. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: Nord/LB, Bilanz-Pk, Hannover

10:00 DEU: WIBank, Bilanz-Pk, Frankfurt

15:00 DEU: Bayer, Pharma Media Day 2023



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht DEU: Freenet, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht DEU: Indus Holding, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 02/23

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 03/23

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 06:30 NLD: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex) 01/23 08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q4/22 und Jahr 2022 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 02/23

09:00 ESP: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 02/23

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/23 (vorläufig) 14:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 15:00 BEL: Geschäftsklima 03/23



EUR: S&P Ratingergebnis Albanien, Deutschland

EUR: Fitch Ratingergebnis Malta, Rumänien

EUR: Moody's Ratingergebnis Estland, Polen



SONSTIGE TERMINE

DEU/DNK: Wirtschaftsminister Habeck zu Besuch in Dänemark + 09.15 Pk nach Treffen mit dem dänischen Klima- und Energieminister Aagaard + 10.45 Pk nach Treffen mit dem dänischen Industrieminister Bødskov + Unternehmensbesuche



09:00 DEU: Online-Pk Verbände zu EU-Mindeststandards für Gebäude Pressekonferenz der Deutschen Unternehmensinitiative, Verbraucherzentrale Bundesverband und der Deutschen Umwelthilfe u.a. mit Barbara Metz, Geschäftsführerin Deutsche Umwelthilfe

GBR: Großbritannien und EU wollen Nordirland-Vereinbarung besiegeln. Der britische Außenminister James Cleverly empfängt EU-Vizekommissionschef Maros Sefcovic.

BEL: EU-Gipfel 2. Tag (Abschluss), Brüssel



DEU: Vor dem Warnstreik im Bahn- und Luftverkehr am Montag. Stillstand auf der Schiene und an Flughäfen: Mit einem großangelegten Warnstreik legen EVG und Verdi am kommenden Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahm. Betroffen sind der Fernverkehr der Bahn, Flughäfen sowie auch Busse und Bahnen in sieben Bundesländern. °



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi