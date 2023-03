Fed läutete das Ende der Zinsanhebungen ein

von Sven Weisenhaus

Die US-Notenbank (Fed) hat vorgestern Abend einstimmig beschlossen, den Leitzins um 25 Basispunkte anzuheben. Es ist die 9. Zinserhöhung in Folge. In einem Umfeld stark erhöhter Verunsicherung, die durch das jüngste Bankenbeben ausgelöst wurde, versprühten die Währungshüter damit wohl sehr bewusst Normalität, indem sie am geplanten Zinspfad festhalten.

Die Aktienmärkte honorierten dies in einer ersten Reaktion mit Kursanstiegen, die allerdings nicht nachhaltig waren. Das galt auch für das wilde Auf und Ab während der Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell. Und am Ende setzten sich doch noch Gewinnmitnahmen und somit Kursverluste durch, die wohl auch wieder eine Folge der Verunsicherung sind. Schließlich steigt mit der erneuten Zinsanhebung das Risiko für weitere Probleme im Bankensektor.