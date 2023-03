RBC stuft Vonovia auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vonovia von 37 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Fallende Vonovia-Aktienkurse könnten die Kreditmärkte beunruhigen, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies wiederum könne die Ergebnisse der Immobiliengesellschaft belasten und eine Kapitalerhöhung wahrscheinlicher machen. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv, sollte eine Kapitalerhöhung groß genug ausfallen, um die finanziellen Bedenken zerstreuen./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 17:19 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 17,44EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Julian Livingston-Booth

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m