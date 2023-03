BERENBERG stuft SANOFI auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die positiven Studienergebnisse des Medikaments Dupixent zur Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) seien ein beeindruckender Erfolg, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu sei die Aktie der am attraktivsten bewertete Pharmatitel in Europa. Um das Kurspotenzial freizusetzen, brauche es aber Erfolge aus der Unternehmenspipeline mit Produkten in einem noch frühen Entwicklungsstadium, die das Vertrauen in die Umsatzentwicklung stärken könnten./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 17:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 95,29EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Luisa Hector

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m