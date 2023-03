BERENBERG stuft BMW auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW von 95 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Mitte März veröffentlichten Zahlen und dem optimistischen Ausblick auf 2023 habe er seine Schätzungen für den Autobauer angehoben, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei zwar immer noch vernünftig bewertet. Doch er bevorzuge den Konkurrenten Mercedes-Benz, der mit einem Abschlag gehandelt werde und von einem eben erst gestarteten Aktienrückkaufprogramm profitieren sollte./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 16:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 98,79EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Adrian Yanoshik

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m