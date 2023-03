Britischer Einzelhandel steigert Umsatz erneut

LONDON (dpa-AFX) - Die britischen Einzelhändler haben ihre Umsätze im Februar erneut steigern können. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Erlöse um 1,2 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Der Zuwachs fiel stärker aus als von Analysten mit 0,2 Prozent erwartet. Der Anstieg folgt auf ein Plus im Januar von 0,9 Prozent.

Die Umsätze mit Lebensmittel stiegen im Februar um 0,9 Prozent. Die Erlöse mit anderen Waren erhöhten sich um 2,4 Prozent. Der Online-Handel konnte seine Umsätze leicht um 0,2 Prozent steigern. Die Kraftstoffumsätze gaben dagegen nach./bgf/stk