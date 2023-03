IT-Sicherheitsdienstleister Secunet hofft auf stabile Wirtschaft

ESSEN (dpa-AFX) - Der IT-Sicherheitsdienstleister Secunet Security Networks will im laufenden Geschäftsjahr sowohl Umsatz als auch Gewinn steigern. Voraussetzung sei dabei aber, dass sich die Beschaffungslage auf den globalen Halbleitermärkten und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich verschlechtern. Das teilte der Konzern am Freitag in Essen mit. Beim Umsatz erwartet das Management für 2023 ein deutliches Wachstum auf 375 Millionen Euro. Der operative Gewinn soll leicht zulegen und auf 50 Millionen Euro steigen. Analysten hatten sich im Schnitt bei der Prognose bei beiden Kennzahlen mehr erhofft.

Aufgrund des schwierigen gesamtwirtschaftlichen Klimas und Lieferkettenproblemen lief das abgelaufene Geschäftsjahr durchwachsen für den Konzern. Der Gewinn unter dem Strich sank von 43 auf 31 Millionen Euro. Eckdaten hatte der Konzern bereits Ende Januar veröffentlicht. Demnach sank das operative Ergebnis (Ebit) von knapp 64 Millionen Euro auf 47 Millionen. Beim Umsatz erzielte der IT-Sicherheitsdienstleister allerdings einen Rekord: Der fiel endgültig sogar noch etwas höher aus und stieg von fast 338 auf 347 Millionen Euro./knd/stk

Die Secunet Security Networks Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 223EUR gehandelt.