Gold stoppt auf dem Ein-Jahres-Höchststand

Der Gold-Spot-Preis (XAUUSD) stieg aufgrund der Nachfrage nach sicheren Häfen, die durch den Zusammenbruch großer Banken in den USA und Europa verursacht wurde, auf die Höchststände des zweiten Quartals 2022. Signale der US-Notenbank für eine Zinserhöhungspause in naher Zukunft stützten den Spotpreis ebenfalls. Bisher hat das nicht nachgiebige Metall gegenüber den Wochentiefs um 2,50% zugelegt, da die Nachfrage nach sicheren Häfen die Preise in die Höhe getrieben hat.

Weiterlesen bei TRIVE