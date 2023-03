Matador: Gewinnziel übertroffen

Nach Darstellung von SMC-Research hat die Gesellschaft Matador Secondary Private Equity ihr Gewinnziel in 2022 mit einem Überschuss von 5,3 Mio. CHF übertroffen. Auch wenn die Ertragsdynamik im zweiten Halbjahr temporär nachgelassen habe, rechnet SMC-Analyst Holger Steffen für dieses Jahr mit einer weiteren Ergebnissteigerung.

Auch wenn die Erträge des zweiten Halbjahres deutlich unter dem herausragenden Niveau der ersten sechs Monate gelegen haben, habe Matador in 2022 laut SMC-Research einen beachtlichen Überschuss von 5,3 Mio. CHF erwirtschaftet und damit das eigene Gewinnziel (mindestens 5 Mio. CHF) übertroffen. Das Researchhaus hatte nach den ersten sechs Monaten zwar mit einem höheren Überschuss gerechnet (was u.a. durch deutliche Währungsverluste im zweiten Halbjahr verhindert worden sei), aber auch so habe die kalkulatorische Rendite aus den Fondsengagements nach den Berechnungen der Analysten bei 16 Prozent und damit erneut oberhalb des von ihnen in ihrem Modell unterstellten Werts von 13 Prozent gelegen.