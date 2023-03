Bei Apple stehen bedeutende interne Veränderungen an. So gab der Konzern aus Cupertino im Jahr 2022 in Summe 67 Milliarden US-Dollar für zugekaufte Chips aus. Beim 5-G Modem wird vom Chipspezialisten Qualcomm zugekauft. Huawei integriert beispielsweise das Funkmodem und die CPU auf einem Chip und spart dadurch Geld und Platz. Beim iPhone sind das Modem und die CPU noch getrennt verbaut. Ein weiterer Megatrend ist die Abkehr vieler Electronics Manufacturing Services (EMS) von der Produktion in China. Foxconn ist als Produzent des iPhones von Apple groß und bekannt geworden. Die Firma aus Taiwan beschäftigt mehr als eine Million Menschen. Das sind rund 30 Prozent aller Beschäftigten der gesamten EMS-Branche. Ein großer Teil davon arbeitet in China. Große Umwälzungen, die einiges an Sparpotenzial in sich bergen.

Der Aktienkurs von Apple befindet sich seit Beginn des Jahres in einer steilen Aufwärtssequenz, die beim Hochlauf zum Kernwiderstand bei 155,98 US-Dollar ein wenig konsolidierte. Aktuell hat es den Anschein, dass der Widerstand nachhaltig überwunden wurde. Der nächste Widerstand wartet im Bereich von 176,74 US-Dollar. Das All Time High wurde am 4. Januar 2022 in Höhe von 182,94 US-Dollar markiert. In diesem Bereich ist bei einem möglichen Kursanstieg wieder mit einer Konsolidierung zu rechnen. Im übergeordneten Bild wurde der langjährige Aufwärtstrend Anfang Mai 2022 gebrochen und ist in eine Seitwärtsrange mutiert. Diese Range ist durch die Grenzen bei 125,01 US-Dollar und 176,74 US-Dollar definiert. Bei möglichen exogenen Schocks ist somit auch ein Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 129,04 US-Dollar nicht auszuschließen. Eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen China und Taiwan würde Apple ganz besonders treffen. Dennoch steigen die geplanten Gewinne bis in das Geschäftsjahr 2024/25 um 21 Prozent an und reduzieren das erwartete KGV auf 22,03.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: