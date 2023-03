Horizon Kinetics führt Inflation Beneficiaries UCITS ETF (INFBN) ein

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 24. März 2023 / Horizon Kinetics LLC gab die Auflage des Inflation Beneficiaries UCITS ETF (INFBN NA) bekannt, eines aktiv verwalteten Fonds, der seit dem 23. März 2023 an der Euronext Amsterdam Stock Exchange (EAM) und Euronext Dublin Stock Exchange (XDUB) gehandelt wird.

Dieser aktive ETF wird nach der gleichen langfristigen, wertorientierten und auf eigenem Research basierenden Philosophie verwaltet, die auch die anderen Produkte des Unternehmens in den mehr als 20 Jahren seit der Gründung von Horizon Kinetics bestimmt hat. Der ETF zielt genau auf das ab, was Horizon Kinetics für einen der wichtigsten wirtschaftlichen und investitionsbezogenen Faktoren hält: Inflation. Dazu werden einzigartige, skalierbare Unternehmen ermittelt, die das Potenzial haben, in einem inflationären Umfeld zu gedeihen. (Nähere Informationen über INFBN erhalten Sie unter https://www.horizonkinetics.com/products/ucits/infbn/).

Seit der erfolgreichen Einführung unseres an der NYSE notierten Inflation Beneficiaries ETF im Januar 2021 (INFL, mehr erfahren können Sie unter https://horizonkinetics.com/products/etf/infl/) haben unsere europäischen Kunden eine wachsende Nachfrage nach einem ähnlichen Produkt bekundet und wir freuen uns nun, ihnen diese differenzierte Strategie anbieten zu können. INFBN versucht, in Unternehmen zu investieren, die von einem inflationären Umfeld profitieren können (obwohl Inflation nicht notwendig ist für ihren Erfolg). Wir sind der Meinung, dass die Welt in eine neue Ära der anhaltenden, strukturellen Inflation eintritt, was auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen ist. Die wichtigsten Treiber dieser Entwicklung, nämlich die Unterinvestition in die Versorgung mit kritischen Rohstoffen und die ausufernde Staatsverschuldung, zeichnen sich seit Jahrzehnten ab.

„Wir weisen seit Jahren darauf hin, dass Indizes im Laufe der Zeit ihren Schwerpunkt typischerweise auf bestimmte Sektoren verlegen, wodurch die Diversifizierung, die sie den Anlegern bieten, abnimmt. Unser Fonds wird aktiv verwaltet und bietet eine entscheidende Diversifizierung gegenüber dem Index- und Vermögensallokation-Komplex“, so Murray Stahl, Gründer, CEO und Chief Investment Officer von Horizon Kinetics.