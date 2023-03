BERENBERG stuft NEMETSCHEK AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Nemetschek nach endgültigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen.Angesichts bereits bekannter Eckdaten habe der Fokus auf den kurz- und mittelfristigen Zielen des Anbieters von Bausoftware gelegen, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die deutlich positive Kursreaktion der Aktie deute darauf hin, dass die Anleger vor allem auf das langfristige Potenzial setzen. Der Ausblick auf 2023 liege unter den Konsensschätzungen, wogegen die ermutigenden Ziele für das Umsatzwachstum 2024 und 2025 positiv überrascht hätten./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2023 / 06:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 60,78EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nay Soe Naing

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m