Dem DAX fehlt die Kraft für mehr

Der Deutsche Aktienindex hat beim Sprung zurück über die 15.000er Marke nach dem Bankenbeben in der Schweiz zu viel Kraft gelassen, so dass der Widerstand bei 15.250 Zählen derzeit unüberwindbar scheint. Mit einem Wochenschluss darüber könnte das Kapital allerdings zunächst abgeschlossen und das Jahreshoch wieder angelaufen werden.

Dafür aber ist noch zu viel Unsicherheit im Markt: Zum einen über die Zukunft des Finanzsektors, weshalb Bankaktien volatil bleiben. Nachdem sich Deutsche Bank und Commerzbank nach dem ersten Schock über die Rettungsaktion der Credit Suisse in der Spitze um 18 Prozent erholen konnten, geht es jetzt wieder nach unten mit den Kursen. Zum anderen herrscht aber Ungewissheit über die zukünftigen geldpolitischen Rahmenbedingungen. Die US-Notenbank hat am Mittwoch das Ende ihres laufenden Zinserhöhungszyklus offengelassen, so dass das Damoklesschwert steigender Zinsen weiter über den Banken und der Börse schwebt.

Der Reisekonzern TUI wurde während der Pandemie mit deutlichen Staatshilfen vor der Pleite gerettet. Diese will der Konzern nun zurückzahlen. Eine Kapitalerhöhung um 1,8 Milliarden Euro soll helfen. Die neuen Aktien werden den Altaktionären zu 5,55 Euro angeboten, also zu einem Drittel des aktuellen Preises. Alles in allem aber ein sinnvoller Schritt, denn zum einen ist man die Staatshilfen los und steht endlich wieder auf eigenen Beinen. Zum anderen wandelt der Konzern Fremd- in Eigenkapital um. Das stabilisiert die Bilanz. Sollten mit den nächsten Quartalsergebnissen nun wieder Gewinne ausgewiesen werden, könnte auch TUI die schwere Pandemiezeit endgültig abhaken.