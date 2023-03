Wir sprachen um 1. Teil dieser 4-teiligen Interview-Serie mit Ronnie Jaegermann, Direktor von Water Ways Technologies über Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Produzenten, über das Unternehmen und den Markt.

Wasser & Bewässerungstechnologien werden immer wichtiger durch den Klimawandel. Water Ways ist selbst ist jedoch kein Produzent von Bewässerungstechnologie, sondern kauf die Technologie hinzu. Water Ways ist eher ein Systemanbieter. Bitte erläutern Sie diesen Punkt genauer.

Ronnie Jaegermann: Um ein Tröpfchensystem für den Anbau von Blaubeeren, Mangos, Avocados etc. einzurichten, sind ungefähr 1.000 Komponente erforderlich von ungefähr 100 oder vielleicht 50 Anbietern. Kein Hersteller kann alle Teile vom gesamten System herstellen. Wir nutzen unser 20-jähriges Wissen in Agrarwirtschaft und Bewässerung, wir liefern die richtigen Komponenten und richten ein Bewässerungssystem ein, das funktioniert und auf die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Ernte, des jeweiligen Bodens und des jeweiligen Gebiets zugeschnitten ist und auf diese Weise voraussichtlich am besten funktioniert.

Wo liegen die USPs von Water Ways, wenn nicht selbst produziert, sondern gekaufte Systeme installiert werden?

Ronnie Jaegermann: Die Alleinstellungsmerkmale, die wir haben sind unser langjähriges Wissen und unser Know-How, welches wir in Bewässerung und Agrarwirtschaft mitbringen. Wir fokussieren uns dabei auf Hochertragskulturen, wie Blaubeeren, wo wir großen Erfolg haben. Apfelanbau in China, Datteln in Vietnam- es gibt also bestimmte Kulturpflanzen, bei denen wir über ein sehr fundiertes Wissen verfügen, wie man sie anbaut und wie man sie bewässert.