PRO DV: Gewinnrekorde aus 2021 deutlich übertroffen

PRO DV habe laut SMC-Research für 2022 sehr gute Zahlen vorgelegt, mit denen sowohl die Vorjahreswerte als auch die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen worden seien. Dies gelte vor allem für das Ergebnis, das bei einem Umsatzwachstum um 29 Prozent auf 4,2 Mio. Euro auf 0,26 Mio. Euro fast verdreifacht worden sei. Sehr erfreulich habe sich auch der Cashflow entwickelt, in dessen Folge sich die Liquidität auf 43 Prozent der Bilanzsumme erhöht habe. Nicht minder solide wirke die Passivseite der Bilanz, die zu fast 60 Prozent aus Eigenkapital bestehe.

Nachdem bereits das Jahr 2021 von einem erfreulichen Wachstum und dem höchsten Profitabilitätsniveau der jüngeren Unternehmenshistorie gekennzeichnet gewesen sei, habe PRO DV diese Rekorde 2022 mit einer EBITDA-Marge von 9,4 Prozent somit noch einmal deutlich übertreffen können. Damit sei es gelungen, in zwei massiv von äußeren Störungen und Unsicherheit geprägten Jahren neue Rekorde zu erreichen.

Dies sehen die Analysten als Beleg für die Attraktivität und Stabilität des in den Vorjahren mit Beharrlichkeit und Geduld graduell neu ausgerichteten Geschäftsmodells. PRO DV adressiere inzwischen nicht nur durchgehend Bereiche mit einem rasch steigenden Bedarf, sondern verfüge dort über eine etablierte Marktstellung und über eine breite Basis an stabilen Kundenbeziehungen. Schließlich sei es letztes Jahr endlich gelungen, auch das Team weiter zu verstärken.

Die Analysten haben in Reaktion auf diese positive Entwicklung vor allem ihre Margenannahmen spürbar angehoben, was allerdings durch die marktbedingte Anhebung des Diskontierungszinssatzes wieder aufgewogen worden sei. Ihr Kursziel liege deswegen weiterhin bei 1,50 Euro, was für die Aktie ein hohes Kurspotential von mehr als 50 Prozent verspreche.

Die zweite Änderung betreffe die Einstufung des Schätzrisikos. Nachdem sich das Geschäftsmodell in den letzten zwei Jahren als sehr robust und widerstandsfähig gegen externe Schocks erwiesen habe, haben die Analysten die Einstufung von zuvor fünf auf vier Punkte abgesenkt. In ihrem Urteilsschema rechtfertige dies somit die Urteilsänderung von zuvor „Speculative Buy“ auf „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.03.2023 um 10:00 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 24.03.2023 um 9:00 Uhr fertiggestellt und am 24.03.2023 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-24-SMC-Update-Pro-DV_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

