Elon Musk wütet gegen Fed-Chef Powell – darum sei der Zinsentscheid "töricht"

"Ähm... die Banken schmelzen", twitterte Musk als Reaktion auf den Fed-Zinsentscheid. Die amerikanische Silicon Valley Bank brach am 11. März zusammen, gefolgt von der Signature Bank einige Tage später. Die Aktien einer anderen Regionalbank, der First Republic, sind in diesem Monat – trotz einer ungewöhnlichen Rettungsaktion – um nahezu 90 Prozent eingebrochen. Und dann war da noch die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS für mehr als drei Milliarden US-Dollar.

Der Markt ist unruhig. Die Bankenkrise hat auch zu wilden Ausschlägen auf dem Markt für Staatsanleihen geführt. "Ein Hauptgrund für die Flucht von Sparern ist, dass Menschen ihr Geld von niedrig verzinsten Sparkonten auf hoch verzinste Geldmarktkonten transferieren. Diese törichte Zinserhöhung wird die Sparerflucht noch verschlimmern", twitterte Musk.