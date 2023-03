Zwtl.: Flagship-Modell mit ZEISS-Optik, Curved 6,78 Zoll-Display und 120W FlashCharge



Das neue X90 Pro verfügt über ein hochmodernes, von vivo und ZEISS co-entwickeltes Bildgebungssystem mit 1-Zoll-Sensorkamera samt Spezial-Modi für Nacht- und Sportaufnahmen. Neben seinem glasklaren 6,78" AMOLED Display mit 120 Hz bietet das Flaggschiff Top-Performance dank Dimensity 9200 5G Chipset und vivo-exklusivem V2 Chipset. Der 4.870 mAh starke Akku ist dank FlashCharge innerhalb von nur 8 Minuten auf 50 Prozent aufladbar.



Zwtl.: Neues 5G-Flaggschiff in Kombination mit unlimitierten 5G Smartphone-Tarifen von Drei.



Seit Anfang März unterstützen alle neuen Unlimited

Smartphone-Tarife von Drei 5G mit unlimitierten Datenvolumina. Inklusive Handy kann man so für weniger als 25 Euro monatliches Grundentgelt auf einen unlimitierten 5G Zugang samt stark ermäßigten 5G-Smartphone wechseln.*** Damit senkt Drei die Kostenhürde für den Umstieg auf unlimitiertes 5G und holt 5G von der Luxusnische in den Massenmarkt.



Zwtl.: Zum vierten Mal in Folge schnellstes 5G Netz Österreichs.

Anfang dieses Jahres erhielt Drei zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest Award für das schnellste 5G Netz des Landes. Ookla hat dafür 102.000 App-Geschwindigkeitstests von Österreichs Mobilfunkkunden ausgewertet. Mit einem Speed Score von 185,5 und einem Medianwert von 234,02 Megabit pro Sekunde (Mbps) erhielt das Drei Netz dabei erneut den Preis für das schnellste 5G Netz des Landes. Damit immer mehr Haushalte und Unternehmen davon profitieren können, investiert Drei im größten Netzausbau in seiner Geschichte 1,2 Milliarden Euro in sein neues 5G Netz.



Mehr auf [www.drei.at/5g] (https://www.drei.at/5g)



* Bei Neuanmeldung bis 13. April 2023 im Tarif Unlimited XXL mit 24 Monaten Bindung, ab 14. April ab 126 Euro. Zzgl. 3 Euro URA/Smartphone.



** Maximale Ersparnis bei Neuanmeldung eines Sprachtarifs mit 24 Monaten Bindung bis 13.04.2023 gegenüber Gerätepreis danach.

*** 27 Servicepauschale / Jahr. Neuanmeldung mit 24 Monaten Bindung. 3 URA/Smartphone.



Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/)



