Wo sehen Sie Ihre Stärken gegenüber Ihren Mitbewerbern?

Andreas Kroell: Verschiedene Punkte verschaffen uns hier einen Vorteil. Wir kooperieren in einem Markt, welcher sehr fragmentiert ist. Es sind sehr viele Familienunternehmen und kleinere Firmen an dem Markt für dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitung beheimatet. Wir haben die Kooperation mit der Universität in Singapur und daraus ein Technologieportfolio aufgebaut, welches ein kleines Familienunternehmen üblicherweise nicht hat. Dies verschafft uns so einen riesigen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Wir haben es zumindest in den aktuellen Hauptmarkt in Australien geschafft. Die Firma hat ebenfalls vor das Umsatzvolumen von 20 bis 25 Mio. zum Wachsen zu bringen. Wir haben eine gewisse Größe erreicht, die das traditionelle Familienunternehmen nicht ausbilden kann und haben ein Produktspektrum an Fähigkeiten aufgebaut, welches der Konkurrent in diesem fragmentierten Markt üblicherweise nicht anbieten kann. Dies wiederum verschafft uns auch Vorteile bei größeren Industriekunden, insbesondere die, die doch sehr gerne aus einer Hand einkaufen möchten. Und der letzte Punkt, der das Geschäftsmodell betrifft, der denke ich auch sehr wichtig ist und unserem Unternehmen sehr viel Stabilität bringt, der ist, dass wir uns in den letzten Jahren von dem Projektgeschäft wegbewegt haben. Wir haben sehr stark auf unsere wiederkehrenden Umsätze geschaut, haben Serviceverträge an Land gezogen, das Spezialchemiegeschäft, welches aus kleineren wiederkehrenden Orders besteht, sehr stark ausbauen können und dies führt dazu, dass ein Großteil der Umsätze wiederkehrenden ist, was uns eine stabile Basis verschafft und eine tolle Ausgangslage für das Wachstum im Folgejahr.