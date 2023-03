Miral verkündet die mit Spannung erwartete Eröffnung von SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi am 23. Mai 2023 an

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Abu Dhabi, Vae, 24. März 2023 (ots/PRNewswire) -- Der Marine Life-Themenpark der nächsten Generation wird am 23. Mai 2023eröffnet und bietet acht einzigartige und immersive Bereiche, die den Gästenzeigen, wie sie mit dem Ozean verbunden sind und wie der Ozean uns allemiteinander verbindet- Die Lebensräume der Tiere in den einzelnen Bereichen wurden von führendenTierpflegespezialisten, Wissenschaftlern und Ingenieuren unter Einsatzmodernster Technologien und unter Berücksichtigung des Tierschutzes sogestaltet, dass sie eine natürliche Umgebung nachbilden und nicht nur für dieTiere, sondern auch für die Besucher ein intensives Erlebnis darstellen.- Hier ist ein erster Blick auf SeaWorld Abu Dhabi und die faszinierende Reisedurch die Geschichte von "One Ocean", die die Gäste auf ein immersivesAbenteuer durch acht verschiedene Welten führt, beginnend mit "Abu DhabiOcean" und weiter zu "One Ocean" (Vereinter Ozean), bevor sie "MicroOcean"(Mikro Ozean), "Endless Ocean" (Endloser Ozean), "Tropical Ocean" (TropischerOzean), "Rocky Point" (Küstengegend im pazifischen Nordwesten der USA) und diearktischen und antarktischen Welten des "Polar Ocean" (Polarmeeres) entdecken.Miral, Abu Dhabis führender Schöpfer von immersiven Reisezielen und Erlebnissen,gab heute bekannt, dass SeaWorld Abu Dhabi seine Türen am 23. Mai 2023 für dieÖffentlichkeit öffnen wird. Der Marine Life-Themenpark der nächsten Generationwird eine fesselnde "One Ocean"-Geschichte erzählen, die die Zusammenhängezwischen dem Leben auf der Erde und unserem Ozean aufzeigt. SeaWorld Abu Dhabiwird in acht einzigartigen Themenwelten fesselnde und familienfreundlicheErlebnisse bieten, mit hautnahen Tierbegegnungen, aufregenden Fahrgeschäften,inspirierender Unterhaltung sowie unübertroffenen Kulinarik- undEinkaufserlebnissen.In Zusammenarbeit zwischen Miral und SeaWorld Parks & Entertainment können dieacht Welten von SeaWorld Abu Dhabi auf fünf Innenebenen erkundet werden, dieeine Fläche von etwa 183.000 m2 umfassen, wobei der Bereich "Endless Ocean" dasgrößte und umfangreichste Mehrarten-Aquarium der Welt beheimaten wird. Diesesinnovativ gestaltete Aquarium wird mehr als 25 Millionen Liter Wasser enthaltenund einen dynamischen Lebensraum für mehr als 68.000 Meerestiere bieten,darunter Haie, Fischschwärme, Mantarochen und Meeresschildkröten. Im gesamtenThemenpark werden über 100.000 Meerestiere, darunter 150 Arten von Vögeln,Fischen, Säugetieren und Reptilien leben. Die Lebensräume der Tiere in jedemBereich von SeaWorld Abu Dhabi wurden unter Verwendung modernster Technologieund höchster Standards für das Wohlergehen der Tiere gestaltet.