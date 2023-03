LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im März erneut verbessert und den besten Wert seit zehn Monaten erreicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 2,1 Punkte auf 54,1 Zähler, wie S&P Global am Freitag in London nach einer Umfrage unter etwa 5000 Unternehmen mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem unveränderten Indexwert von 52,0 Punkten gerechnet. Die bessere Stimmung basiert auf starken Daten aus dem Bereich Dienstleistungen.

"Es scheint so, dass noch immer Corona-Nachholeffekte am Werke sind", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Zur guten Stimmung im Dienstleistungssektor habe nach Einschätzung von Gitzel auch beigetragen, dass die Kosten für höhere Löhne und Zinsen an die Kunden weitergegeben werden können.