ESSEN (dpa-AFX) - Der IT-Sicherheitsdienstleister Secunet Security Networks will im laufenden Geschäftsjahr sowohl Umsatz als auch Gewinn steigern. Voraussetzung sei dabei aber, dass sich die Beschaffungslage auf den globalen Halbleitermärkten und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich verschlechterten, teilte der Konzern am Freitag in Essen mit. Beim Umsatz erwartet das Management für 2023 ein deutliches Wachstum auf etwa 375 Millionen Euro. Der operative Gewinn soll leicht zulegen und auf rund 50 Millionen Euro steigen. Analysten hatten sich im Schnitt bei der Prognose bei beiden Kennzahlen mehr erhofft.

Die Aktie verlor am Vormittag rund Prozent, allerdings in einem sehr schwachen Gesamtmarkt. Mit einem Preis von 220 Euro je Aktie setzt sich allerdings das Kursbild der vergangenen Wochen fort. Seit Anfang des Jahres ist das Papier weitgehend in einer Bandbreite zwischen etwa 195 und 246 Euro unterwegs. Vom Rekordhoch bei 608 Euro zwei Jahre zuvor ist die Aktie jedoch weit entfernt. Der große Bedarf an sicheren mobilen Arbeitsplätzen im Zuge der Corona-Pandemie und beispielsweise Software-Updates bei Arztpraxen und Krankenhäusern hatten die Erlöse und auch die Hoffnung bei den Anlegern damals in die Höhe getrieben.