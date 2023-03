Zinc8 ergreift Milliarden-Dollar-Chance in New York

Auch wenn der Aktienkurs der letzten Wochen enttäuschte, geht Zinc8 Energy Solutions Inc. seinen Weg unbeirrt weiter. Diese und letzte Woche äußerte sich der CEO Ron MacDonald in Interviews und bekräftigte die Chancen für sein kleines Unternehmen, das Großes in New York vorhat und dort bereits einiges erreicht hat. Leider hat sich der Produktionsstart in New York etwas verzögert, was ein Grund für den dürftigen Aktienkursverlauf gewesen sein kann. Allerdings kann mit einem starken Newsflow während den nächsten Wochen und Monaten gerechnet werden, sodass einige Aktionäre das Ende der Korrektur erwarten und die günstigen Aktienkurse zum Einstieg oder Nachkaufen nutzen, wie in diversen Foren zu lesen ist.



Quelle: https://youtu.be/KydDdpaGAjk

• Jacobs YouTube-Kanal "Breaking Lab" ist mit 564.000 Abonnenten und insgesamt 83 Mio. YouTube-Aufrufen einer der erfolgreichsten Wissenschafts-Influencer im deutschsprachigen Raum.

• Das Ziel des studierten Physikers, der aktuell seine Doktorarbeit schreibt, ist es, junge Menschen für die Naturwissenschaften zu begeistern. Sein Motto ist an einem (angeblichen) Zitat Einsteins angelehnt: "Wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es nicht verstanden."

Ebenfalls gestern wurde ein Artikel und Interview mit Zinc8 CEO Ron MacDonald veröffentlicht, der frei ins Deutsche übersetzt wurde :

‘It’s Up to You New York, New York’ …. & Energy Storage?

23. März 2023 von TheDailyBlaze.com

INTERVIEW IN DER "PRICE OF BUSINESS SHOW", MEDIENPARTNER DER WEBSITE THEDAILYBLAZE.

Kürzlich interviewte Kevin Price, Gastgeber der landesweit ausgestrahlten "Price of Business Show", Ron MacDonald.

In der von der New York State Energy Research & Development Authority (NYSERDA) und dem New York State Department of Public Service entwickelten New York´s Energy Storage Roadmap heißt es: "Energiespeicher werden eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des dekarbonisierten Stromnetzes von New York spielen, indem sie große Mengen variabler erneuerbarer Energien integrieren, Stromabschaltungen reduzieren und erneuerbare Energien für die Zeiten speichern, in denen sie am meisten benötigt werden."

Die Gouverneurin von New York, Hochul, kündigte in ihrer Rede zur Lage der Nation ("State of the State") an, das Ziel des Staates für den Einsatz von Energiespeichern bis 2030 zu verdoppeln, und zwar von den derzeit gesetzlich vorgeschriebenen 3 Gigawatt (GW) Speicherleistung auf 6 GW, mit einem Zwischenziel von 1,5 GW bis 2025. Dieses landesweit führende Ziel für die Energiespeicherung wird durch das für das nächste Jahrzehnt erwartete schnelle Wachstum der erneuerbaren Energien und die Rolle, die die Elektrifizierung des Verkehrs und der Gebäude bei der Verwirklichung der künftigen kohlenstoffneutralen Wirtschaft des Staates New York spielen wird, angetrieben.

"Wenn ich es dort schaffen kann, schaffe ich es überall. Es liegt an Ihnen, New York", so könnte das Mantra von Zinc8 Energy lauten, einem kanadischen Start-up-Unternehmen für Energiespeicherung, das von den höchsten Regierungsebenen des Bundesstaates New York eine herzliche Umarmung erhält, um sein Produktionszentrum im Staat New York zu errichten. Das Unternehmen beabsichtigt, etwa $50 Mio. USD in die Entwicklung zu investieren, um eine führende Position in der Zink-Luft-Batterie-Technologie zu erreichen. Der Weg zur Errichtung der ersten Produktionsstätte des Unternehmens wird jedoch noch erheblich mehr Kapital für den Bau der Anlage, die Einstellung von Mitarbeitern und die Verfügbarkeit der Energiespeichersysteme des Unternehmens auf Basis der Zink-Luft-Batterie-Technologie erfordern.

Zinc8 ist ein kanadisches Unternehmen und das Land seine technologischen Innovationen zwar unterstützt, aber nicht in dem Maße, wie es der Staat New York getan hat. Nachdem er durch die Verabschiedung des Inflation Reduction Act Investitionen in saubere Energie gefördert hatte, überraschte der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, den CEO von Zinc8, Ron MacDonald, im Sommer 2022 mit einem spontanen Anruf am frühen Morgen, gefolgt von einer Pressemitteilung, in der er Zinc8 aufforderte, "seine Aktivitäten in Ulster zu erweitern und Hunderte von Arbeitsplätzen im Bereich der sauberen Energie in das Hudson Valley auf dem TechCity-Campus des Bezirks Ulster zu bringen, der jetzt als iPark 87 bekannt ist.

Am 26. Januar verkündete Gouverneur Hochul auf einer Pressekonferenz, dass Zinc8 "seine erste kommerzielle Produktionsanlage und seinen amerikanischen Hauptsitz in Ulster County ansiedeln wird."

Ron MacDonald, ehemaliges hochrangiges Mitglied des kanadischen Parlaments, sagt, dass der Privatsektor jeden Tag ein hartes Pflaster ist. "Auf dem Weg zum Bau der ersten kommerziellen Produktionsstätte des Unternehmens, die bis zu 500 Amerikaner beschäftigen wird, gibt es einzigartige Herausforderungen und Chancen", sagt Ron MacDonald, Präsident und CEO von Zinc8 Energy Solutions.

In den letzten Wochen erhielt Zinc8 eine nicht-steuerpflichtige Anleihe ("bond") in Höhe von $10 Mio. USD von der Ulster County Industrial Development Agency, sowie $9 Mio. USD in Form von Anreizen ("inducements") für die Produktion im Bundesstaat New York und bis zu $500.000 CAD an finanzieller Unterstützung vom National Research Council of Canada "Industrial Research Assistance Program" (NRC IRAP).

"The Price of Business" ist eine der am längsten laufenden Sendungen ihrer Art im ganzen Land und wird von Küste zu Küste ausgestrahlt. Der Moderator Kevin Price ist ein mehrfach preisgekrönter Autor, Rundfunkjournalist und Kolumnist, der regelmäßig im Fernsehen erscheint. Erfahren Sie mehr über die Sendung und ihre digitalen Partner unter www.PriceofBusiness.com

HIER KÖNNEN SIE SICH DAS GESAMTE INTERVIEW ANHÖREN:



Klicken Sie hier, um das Interview zu hören.

• Der geplante Produktionsstart in New York hat sich etwas verschoben: Vom 3. Quartal 2023 auf 1. Quartal 2024, zu welchem Zeitpunkt Zinc8 in das renovierte Gebäude in Ulster County (New York) einziehen kann. Die Sanierungsarbeiten rund um das ehemalige IBM-Produktionsgebäude, in das Zinc8 einzieht, dauern länger als gedacht.

• Das von Präsident Biden verabschiedete Gesetz "Inflation Reduction Act" beinhaltet auch die Subventionierung erneuerbarer Energien, einschließlich Energiespeicherung. Der in diesem Gesetz verankerte "Tax Code" namens 45x ist besonders interessant für Zinc8, da jeder Hersteller von Batterien eine Steuergutschrift erhält, und zwar nicht basierend auf der geleisteten Investition, sondern basierend auf der Produktionsmenge. Die projizierte Produktion von Zinc8 in den Jahren 2027-2031 würde 45x-Einnahmen von knapp $3 Mrd. USD einbringen (zusätzlich zu den Verkaufseinnahmen aus der Batterieproduktion!).

• Daher erwartet Ron, dass weitere Unternehmen von diesem 45x-Zuschüssen Gebrauch machen werden, um Produktionsstandorte in die USA zu verlegen, um dort Arbeitsplätze zu schaffen.

• Ron vergleicht Lithium-ion-Batterien mit der Zinc8-Batterietechnologie: Während Lithium-ion-Batterien mit großer Dominanz in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen, ist das Zinc8-System nicht für Fahrzeuge entwickelt worden. Das Zinc8-System kommt bei Großanwendungen zum Einsatz, wie z.B. bei Energieversorgungsunternehmen, die das Stromnetz betreiben und Langzeit-Energiespeicherlösungen suchen, um das Netz mit erneuerbaren Energien (Wind- und Solarkraft) zu stabilisieren.

• Ein weiterer großer Vorteil ist, dass alle Rohstoffe für die Zinc8-Batterie in den USA beschafft werden können. Zink ist auf jedem Kontinent verfügbar und es gibt keine Lieferschwierigkeiten, wie bei Materialien aus China oder Russland. Der ganze Fokus weltweit liegt aktuell auf Lithium und die Elektrifizierung der Fahrzeuge, doch wenn man bedenkt, dass der meiste CO2-Austoß von Gebäuden – und nicht von Fahrzeugen – stammt, so wird sich auch der Fokus nun in Richtung Gebäude ändern. Und was benötigen Gebäude, um ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren? Langzeit-Energiespeicherung! Doch bei Gebäuden dürfen keine entflammbaren Batterien eingesetzt werden, sodass New York das Gesetz Local-Law.-97 verabschiedet hat: Jedes Gebäude mit >2323 Quadratmeter muss seinen CO2-Fußabdruck bis 2030 um 40% reduzieren (80% bis 2035). Allein in New York City gibt es 60.000 Gebäude, die in diese Kategorie fallen und diesbezüglich dringend etwas machen müssen. Andere Städte in den USA werden ähnliche Gesetze verabschieden, sodass der Markt für Zinc8 riesig ist.

Am Montag veröffentlichte Zinc8 auf seiner Facebook-Seite einen 3-minütigen Präsentationsausschnitt beim Wall Street Green Summit :



Klicken Sie hier, um das Video anzuschauen.

• Ron sagt, dass Zinc8 insgesamt 21 Patente besitzt, wobei die Erteilung von 5 weiteren Patente noch aussteht und er davon ausgeht, dass 7 weitere Patente in den nächsten 12 Monaten genehmigt werden.

• In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass vor kurzem (7. März 2023) ein neues Patent erteilt wurde (siehe hier). Diese neue Patenterteilung fand wohl nach der obigen Präsentation beim Wall Street Green Summit statt.

• Das Besondere an der Zinc8-Technologie ist die Skalierbarkeit und dass die Lebensdauer eines Systems bei 20.000 Betriebsstunden liegt. Hinzu kommt, dass die Kosten eines Zinc8-Langzeit-Energiespeichersystems wesentlich günstiger sind als bei Lithium-Ion- und Vanadium-Redox-Batterien. Ferner sind die Zinc8-Batterien nicht entflammbar, was wichtig in Gebäuden ist (v.a. in New York City, wo keine Lithium-Ion-Batterien in größeren Gebäuden installiert werden dürfen).

Letzte Woche wurde ein interessantes Interview veröffentlicht, indem CEO Ron MacDonald über die neueste News spricht, dass Zinc8 insgesamt $10 Mio. USD für seine Produktionsstätte im Bundesstaat New York erhält :



Quelle: https://youtu.be/84Itel4ZWfY

• Ron sagt, dass Zinc8 seit etwa eineinhalb Jahren sowohl in Kanada als auch in verschiedenen US-Staaten evaluiert, wo es am vorteilhaftesten ist, die erste Produktionsstätte aufzubauen. Weil sich der US-Bundesstaat New York so sehr für Zinc8 interessiert, die Technologie versteht, dem Unternehmen diverse Verträge vermittelt hat und unterstützend zu Seite steht, war es offensichtlich für Zinc8, dass New York der primäre Markt für das Unternehmen wird.

• Der vom Ulster County Bezirk erteile $10-Mio.-USD-Bond ist vom New-York-Bundesstaat abgesichert und wird nicht besteuert. Weitere $200 Mio. USD an steuerbaren Bonds sind vom Bezirk verfügbar.

• Die $10 Mio. USD gehen in die Ausstattung der Produktionsanlage, was insgesamt $14,7 Mio. USD kosten wird. Vor 2 Monaten erhielt das Unternehmen $9 Mio. USD vom US-Bundesstaat New York, wovon $1 Mio. in die Ausstattung der Produktionsanlage fliessen. Ron sagt: "Wir versuchen damit, das Risiko für den Investor zu minimieren." ("de-risk for the investor").

• Die Produktionsanlage wird groß, anfangs rund 14.000 Quadratmeter, und wird über 5 Jahre schnell auf ca. 46.500 Quadratmeter wachsen, während die Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze von 300 auf 500 bis 2027 ansteigen.

• Für ein kleines Unternehmen wie Zinc8 ist es sehr wichtig, diese Art der (nicht-verwässernden) Finanzierungen zu erhalten, und zwar ohne den Bedarf, in die Aktienmärkte zu gehen, um dort verwässernde Finanzierungen durchzuführen.

• Aktuell wird die ehemalige IBM-Produktionsanlage in Ulster County renoviert, damit Unternehmen wie Zinc8 dort ansiedeln können. Da die Instandsetzung des Standorts länger als erwartet dauert, wird davon ausgegangen, dass Zinc8 Anfang nächsten Jahres einziehen kann und es dann etwa 4 Monate dauert, um die Produktionsanlage aufzubauen und betriebsfertig zu machen. Das bedeutet, dass Zinc8 davon ausgeht, dass die ersten Batterien im 3. Quartal 2024 vom Band laufen.

Über Zinc8 werden gute Diskussionen von Aktionären auf Stocktwits geführt (siehe hier). Auf CEO.ca wird ebenfalls über Zinc8 diskutiert (siehe hier), woher auch der folgende Chart von Zinc8 an der US-Börse stammt, der indiziert, dass der Abwärtstrend der Aktie ein Ende erreicht haben könnte und fortan mit steigenden Kursen gerechnet werden kann, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Aktionäre einen starken Newsflow während den kommenden Wochen erwarten:



Vollbild / Quelle

