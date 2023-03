Einwendung eingereicht Deutsche Umwelthilfe fordert sofortigen Stopp der Gasförderungspläne vor Nordseeinsel Borkum

Berlin (ots) -



- Gaskonzern One-Dyas plant Gasförderung unter Naturschutzgebiet vor

Nordseeinsel Borkum und in unmittelbarer Nähe zum UNESCO-Weltnaturerbe

Wattenmeer

- Erste Bohrarbeiten stehen laut Angaben des Konzerns unmittelbar bevor

- Geplante Gasfördermenge beträgt trotz massiver CO2-Emissionen und

Umweltschäden weniger als ein Prozent des jährlichen deutschen Gasverbrauches

- Umweltverbände fordern Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie auf, den

Gasförderungsantrag sofort abzulehnen



Wenige Wochen vor den ersten Bohrarbeiten hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) im

Planfeststellungsverfahren zu den Gasförderungsplänen des niederländischen Öl-

und Gaskonzerns One-Dyas in der Nordsee erneut Einwendungen beim zuständigen

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) Niedersachsen eingereicht.

Der Konzern plant, ein Gasfeld in der Nordsee auszubeuten, das sich zur Hälfte

unter der deutschen und niederländischen Nordsee befindet. Dazu soll eine neue

Förderplattform knapp 500 Meter vor der deutschen Seegrenze errichtet werden, in

unmittelbarer Nähe zum UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer sowie mehrerer Natura

2000-Gebiete. Laut Konzernangaben sollen trotz ausstehender Genehmigung schon im

April erste Vorbohrungen auf niederländischer Seite stattfinden. Die

Erdgasförderung in diesem empfindlichen Ökosystem würde den Erhalt der

biologischen Vielfalt gefährden und den Klimazielen widersprechen. Außerdem

leisten die geringen jährlichen Fördermengen keinen Beitrag zur

Energiesicherheit, es drohen aber CO2-Emissionen von bis zu 65 Millionen Tonnen,

wenn One-Dyas all seine neuen Förderpläne in der Region umsetzt.