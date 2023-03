DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Knorr-Bremse nach Gesprächen mit Finanzvorstand Frank Markus Weber im Rahmen einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Fokus habe dabei auf den Themen China, Marktanteile, Innovationen und Preise gelegen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er wolle aber die im Juli oder September anstehende Strategievorstellung des neuen Unternehmenschefs abwarten, bevor er ein Urteil über die Richtung des Bremsenspezialisten fälle./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2023 / 06:40 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 59,66EUR gehandelt.