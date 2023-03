Wettbewerbsvorteile von Shelly erhöhen sich aufgrund zunehmender technologischer Autarkie



Allterco hat gestern eine Partnerschaft zur Entwicklung eines eigenen Shelly-Chips in Kooperation mit dem chinesischen

Fabless-Halbleiterhersteller Espressif vermeldet. Zudem wurde im letzten Conference Call auf CONNECT der Launch eines eigenständigen Shelly-Betriebssystems (OS) bekannt gegeben.



Maßgeschneiderter Shelly-Chip bietet noch mehr Flexibilität: Die vermeldete Kooperation mit Espressif sieht vor, einen speziellen Mikrocontroller für die Shelly-Geräte zu entwickeln und zu produzieren. Der neue Shelly-Chip wird mehr Speicherplatz haben, um Funktionalitäten wie z.B. die Unterstützung verschiedener Netzwerkprotokolle und Standards (u.a. auch der neue Standard "Matter") zu ermöglichen bzw. zu verbessern. Dies wird die bereits hohe Flexibilität der Shelly-Produkte weiter erhöhen und nach Aussagen des Unternehmens für die Weiterentwicklung der Produkte völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Allterco arbeitet schon seit einigen Jahren mit Espressif erfolgreich zusammen und hat die Geschäftsbeziehung durch die verkündete Kooperation nun vertieft. Das 2008 gegründete, börsennotierte Unternehmen (Ticker: SHSE:688018) verfügt über Niederlassungen in China, der Tschechischen Republik, Indien, Singapur sowie Brasilien und ist auf Entwicklung modernster drahtloser Kommunikations-, Low Power- und AIoT-Lösungen konzentriert. Die Auslieferung der ersten Shelly-Produkte mit dem neuen Chip ist für Q4 vorgesehen. U.E. wird der neue Chip die Attraktivität der Shelly-Produkte nochmals deutlich erhöhen. Gleichzeitig sollte das Deckungsbeitragsprofil der Shelly-Produkte nach Angaben des Managements von Allterco dadurch aber keine nennenswerte Veränderung erfahren.



Shelly OS verstärkt technologische Unabhängigkeit und erschließt Enterprise-Markt: Shelly-Geräte gehören bereits jetzt zu den fortschrittlichsten auf dem Markt und bieten mit Funktionen wie HTTP-Server, Wi-Fi-Range-Extender und der Unterstützung für JavaScript sowie APIs ein hohes Maß an Flexibilität. Um die technologischen Alleinstellungsmerkmale der Produkte weiter zu verbessern und ebenfalls die Abhängigkeit von externen Providern sukzessive zu reduzieren wird Allterco in 2023 ein eigenes OS für Shelly launchen. Dieser Schritt erfolgt auch aufgrund der großen Nachfrage von Industriepartnern nach individuellen Enterprise-Solutions auf Basis der Shelly-Technologie. Das eigene Betriebssystem wird entsprechend nicht nur die technologische Flexibilität der Produkte erhöhen, sondern auch das Leistungsspektrum von Allterco in Richtung eines Daten- und Softwareproviders erweitern.

Fazit: Die kürzlich vermeldeten Schritte zum Ausbau der technologischen Unabhängigkeit bauen die bereits starke Wettbewerbsposition von Shelly weiter aus. Zudem erweitert das Unternehmen mit dem eigenen OS sowie den kostenpflichtigen Datenservices in der Shelly-App die Geschäftstätigkeiten um perspektivisch sehr ertragsreiche Leistungsbereiche. Wir bekräftigen daher die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 38,00 BGN.





