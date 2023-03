Der spektakuläre Ranger Raptor jetzt auch mit 154 kW (210 PS) starkem EcoBlue-Turbodiesel kombinierbar (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln (ots) -- 2,0 Liter großer EcoBlue-Vierzylinder vereint dynamische Fahrleistungen aufund abseits befestigter Wege mit großer Durchzugskraft- Performance-Pritschenwagen hat dank 500 Nm Drehmoment leichtes Spiel mit biszu 2,5 Tonnen schweren Anhängern- Intelligenter e-4WD-Allradantrieb, elektronisch geregeltes Verteilergetriebeund Hinterachs-Differenzial, das sich zu bis zu 100 Prozent sperren lässt- Sieben frei wählbare Fahrprogramme inklusive "Baja"-Modus für forcierteOffroad-Gangart und Hochleistungs-Fahrwerk mit Performance Fox PositionSensitive Stoßdämpfern- Ranger Raptor 2,0 EcoBlue startet in Deutschland mit einem Nettopreis von62.350 EuroFord bietet den neuen Ranger Raptor ab sofort mit einer weiteren Motorisierungan: Der ultimative Performance-Pick-up geht in Deutschland nun auch mit einem154 kW (210 PS)* starken EcoBlue-Dieselmotor (Drehmoment: 500 Nm) an den Start.Wie der 3,0 Liter große EcoBoost-TwinTurbo-Benziner mit sechs Zylindern undeiner Leistung von 215 kW (292 PS)* wird auch der durchzugsstarke Selbstzündermit einem 10-Gang-Automatikgetriebe und dem elektronisch gesteuertenintelligenten e-4WD-Allradantrieb kombiniert. Der bis zu 180 km/h schnelleRanger Raptor Diesel ist, wie der Ranger Raptor Benziner, ausschließlich mitDoppelkabine (4 Türen, 5 vollwertige Sitzplätze) bestellbar. Nettopreis: ab62.350 Euro (brutto: ab 74.197 Euro).In puncto Ausstattung und Erscheinungsbild gleicht die neueVierzylinder-Variante dem sechszylindrigen Schwestermodell nahezu wie einZwilling. Dies gilt insbesondere für den optisch beeindruckenden Auftritt, derdie herausragenden Geländefähigkeiten des überaus sportlichen Pritschenwagensunterstreicht. Während die ausgestellten Radhäuser und die C-förmigeLichtsignatur an der markanten Front zum Beispiel die Fahrzeugbreite betonen,weisen die massiv ausgeführte Buchstabenfolge F-O-R-D im Kühlergrill und derseparate Stoßfänger auf die Robustheit des Fahrzeugs hin. Das Gleiche gilt fürden serienmäßigen Unterfahrschutz, dessen vordere Platte aus 2,3 Millimeterdickem, hochfestem Stahl besteht. Sie fällt fast doppelt so groß aus wie beizivileren Modellen der neuen Ranger-Generation. Im harten Offroad-Einsatzbewahrt der Unterfahrschutz außer dem Motor und dem Kühler auch die Lenkung unddie vorderen Querträger sowie das vordere Differenzial vor etwaigenBeschädigungen durch Bodenkontakt.Unter den Kotflügeln stellen massive 8,5 x 17-Zoll-Räder mit All-Terrain-Reifendes Formats 285/70 R17 den sicheren Kontakt zum Untergrund her. FunktionaleLufteinlässe und wirkungsvolle Aerodynamik-Details tragen ebenso ihren Teil zum