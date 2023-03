Auszeichnung für Berg Lund & Company Zum zehnten Mal in Folge unter den besten Beratern Deutschlands / BLC vom Wirtschaftsmagazin "brand eins" ausgezeichnet

Hamburg (ots) - Die Unternehmensberatung Berg Lund & Company (BLC) gehört zu den

Topberatungen für Banken in Deutschland. Dies geht aus dem aktuellen Ranking von

"brand eins" hervor. Das Wirtschaftsmagazin ermittelt jährlich gemeinsam mit

Statista die bundesweit besten Unternehmensberatungen und Beraternetzwerke.



Für das Ranking wurden Expertinnen und Experten sowie Klientinnen und Klienten

schriftlich per E-Mail befragt. Nur wer oft genug empfohlen wurde, schaffte eine

Aufnahme in das vielbeachtete Ranking. Es handelt sich also um ein positives

Votum des Marktes.