Neue Risiken für die Lieferketten und den Standort Deutschland (FOTO)

München (ots) -



- Lieferkettenprobleme beeinträchtigen jedes zweite Unternehmen in größerem

Umfang.

- 45 Prozent der Unternehmen sehen große bis sehr große Gefahr der

Deindustrialisierung Deutschlands.

- Nordamerika und Osteuropa erscheinen vielen Firmen attraktiver als

Deutschland.



Die weltweiten Lieferketten zeigen Anzeichen der Entspannung, doch diese

Entlastung kommt bei den Unternehmen in Deutschland kaum an. Mehr als die Hälfte

(53%) der Befragten eines aktuellen Deloitte-Surveys sind der Ansicht, dass ihr

Unternehmen durch Lieferkettenprobleme wie Störungen oder Unterbrechungen in den

Informations-, Finanz- oder Warenflüssen aktuell stark oder sehr stark

beeinträchtigt wird. Dabei ist die Bewertung des eigenen Unternehmens oft

optimistischer als die der Wettbewerber. Mit Blick auf die gesamte Branche sehen

60 Prozent eine starke oder sehr starke Beeinträchtigung. 46 Prozent sehen sogar

ein steigendes Risiko, dass ihre Lieferkette vollständig oder teilweise

ausfällt. Die befragten Unternehmen stammen überwiegend aus den Branchen

Maschinenbau/Industriegüter, Automobil und Chemie.